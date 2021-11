Didier Bourdon : "Si on donnait aujourd'hui un ordinateur à Mozart pour composer, il serait comme un fou"

Vous connaissez sans doute l'interlude musical de Rimski-Korsakov : Le vol du Bourdon. On peut aussi avoir le bourdon et se soigner en musique. Il existe enfin un faux-bourdon, un procédé d’harmonisation et d'improvisation du Moyen- Age. Finalement, la musique n’est jamais bien loin du Bourdon !

Didier Bourdon Joel Saget / AFP