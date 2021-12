Daniel Buren : "Il y a une grande différence de maturité entre un musicien et un peintre ou un sculpteur."

Aujourd'hui, nous parlerons de couleurs musicales avec un peintre. Mais aussi de la place de l'art dans l'espace public avec le créateur des fameuses "colonnes Buren" de la cour d'honneur du Palais Royal.

Daniel Buren est un artiste peintre, sculpteur, plasticien. Il refuse le tableau et le cadre et se tourne vers la rue en initiant des affichages sauvages de papier à rayures. Il crée le concept d’art in situ, c’est-à-dire un art qui interroge son environnement et qui s’adapte à un lieu.

En 1986, Daniel Buren répond à une commande publique pour la cour d’honneur du Palais Royal : cela donnera une œuvre vivement polémique, Les Deux plateaux, communément appelée "les colonnes de Buren".

Il fait partie des artistes les plus actifs et reconnus de la scène internationale.

Actualités

Daniel Buren est exposé jusqu'au 26 décembre au Palais de Tokyo, dans l'exposition "Elle rit"

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour deux pianos en ré majeur K448 : 1. Allegro con spirito - pour 2 pianoforte

Paul Badura-Skoda, Jörg Demus

GRAMOLA

Francis Poulenc

*Histoire de Babar : 2. Maintenant Babar habite chez la vieille dame

*Christophe Buren

NAIVE

Georg Philipp Telemann

Die Donner-Ode TWV 6:3 : 1. Wie ist dein Name so gross Collegium Musicum 90, Richard Hickox

CHANDOS

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : Au camp de pirates : Danse guerrière (2ème partie)

Orchestre de l’Opéra National de Paris, Philippe Jordan

ERATO (WARNER)

Steve Reich

Clapping Music

LSO Percussion Ensemble

L.S.O Live

Gioachino Rossini

Sonate pour cordes n°6 en ré majeur : 3. Tempesta

Academy of St Martin in the Fields, Neville Marriner

DECCA