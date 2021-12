Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui, il sera question de collages musicaux.

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Toutes les dates des prochains enregistrements sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio.

Programmation musicale

Franz Liszt

Grande étude de Paganini en sol dièse min S 141 n°3 : La campanella

Marc-André Hamelin

HYPERION

Niccolo Paganini

Concerto pour violon et orchestre n°2 en si mineur op.7 La Campanella : 3. Rondo

Salvatore Accardo, Orchestre Philharmonique de Londres, Charles Dutoit

DG

Johann Strauss

Valse à la Paganini op.11

Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt

SONY CLASSICAL

Ysha feat. JeanJass, Seven, Caballero

Derrière les Masques

YOUTUBE

Menelik

Liquide

KRMA PROD

Medley Christophe Chassol

Leonard Bernstein, West Side Story : Tonight

DJ Chloé & Smagghe, Remote Teaser Pribaoutki, Chansons Plaisantes : The Old Man and the Hare Serge Prokofiev, Suite scythe : Le cortège du soleil Frank Zappa, The Adventures Of Greggery Peccary

Christophe Chassol, Chacha Dada

Luciano Berio

Sinfonia : 3. In ruhig fliessender Bewegung

Royal Concertgebouw Orchestra, Riccardo Chailly

DECCA