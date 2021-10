Clotilde Hesme : "J'ai longtemps eu un rapport à la musique classique un peu complexé"

Il y a des œuvres entendues ou vues pour la première fois qui nous parlent immédiatement. Elles nous parlent de manière secrète et révèlent en nous un désir de renouveau... C'est ce que vit le personnage qu’incarne actuellement sur scène notre invitée, la comédienne Clotilde Hesme.

La formation de comédienne de Clotilde Hesme passe par la classe libre du Cours Florent puis le Conservatoire National d'Art Dramatique, où elle a pour professeurs Daniel Mesguich et Catherine Hiegel. Eprise de théâtre, elle connaît ses premières expériences de tournage en participant à un court métrage avec Gad Elmaleh en 1999 avant d'être choisie par Philippe Garrel pour former, avec son fils Louis, le couple central des Amants réguliers (2005).

La comédienne multiplie dès lors les collaborations avec des réalisateurs exigeants et aguerris tels que Bertrand Bonello, les frères Larrieu ou encore Raoul Ruiz.

Actualité

Stallone

Un spectacle à voir dans le cadre du Festival d’Automne

Conçu avec Fabien Gorgeart d’après le roman d’Emmanuèle Bernheim

Après avoir découvert Rocky III, Lise court dans la rue. Sylvester Stallone fera désormais partie de sa vie, puisque c’est lui qui l’aura changée. Elle quitte son compagnon et sa routine, déménage, reprend ses études, s’inscrit à la boxe, rencontre un homme, fait des enfants… Tout va très vite. Sur une crête entre élan vital et obsession, Clotilde Hesme incarne cette jeune femme avec son énergie entière, sa voix, sa silhouette. Une joute musico-verbale s’installe peu à peu entre la comédienne et Pascal Sangla, musicien et inventeur talentueux, penché sur sa table de mixage, figurant ici les autres personnages de l’histoire avec quelques accessoires, improvisant là une ambiance sonore. Tout est à vue, dans une performance effrénée et vibrante au cœur de laquelle palpite cette question commune et complexe à la fois : que faisons-nous du temps qui nous est imparti ? Un bel hommage à la plume d’Emmanuèle Bernheim, auteure et critique de cinéma française, disparue en 2017.

13 et 14 Octobre : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – centre dramatique national

15 et 16 Octobre : Espace 1789 / Saint-Ouen, Scène conventionnée danse

Du 04 Janvier au 26 février 2022 : Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Partita pour piano n°2 en ut mineur BWV 826 : 6. Capriccio

Martha Argerich

DG

Franz Schubert

Schwanengesang D.957 : 4. Ständchen “Leise flehen meine Lieder”

Rosemary Standley, Ensemble Contraste, Airelle Besson

LIVE

Franz Schubert

6 Moments musicaux op. 94 D. 780 : n°4 en ut dièse mineur en ut dièse mineur

Maria Joao Pires

DG

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°23 en la majeur K 488 : 2. Andante

Vladimir Ashkenazy, Philharmonia Orchestra

DECCA

Alex Beaupain

Mon cher

Clotilde Hesme

UNIVERSAL