Clara Ysé : "Depuis l'enfance, la voix me connecte à un rapport au féminin peu audible dans la société"

Les 4 Saisons… à force de vous les faire entendre tous les midis dans cette émission, elles pourraient faire de l’ombre au reste de l’extraordinaire production d’Antonio Vivaldi. Ce serait sans compter sur les choix musicaux de nos invités, comme ceux de la musicienne et romancière Clara Ysé.

Clara Ysé commence la musique à l’âge de 4 ans, en étudiant le violon. C’est à l’âge de 8 ans qu’elle découvre le chant, par l’intermédiaire d’une professeur qui la prend sous son aile. Les grandes voix lyriques, puis celles de la chanson, française ou latino-américaine, la bercent depuis l’enfance. De Maria Callas à Mercedes Sosa, en passant par Janis Joplin et Barbara, elle aime écouter ce que les voix, la particularité des timbres, racontent. La musique est un langage dans lequel elle trouve un espace de liberté inaltérable.

C’est à l’adolescence que sa mère lui offre sa première guitare. Clara Ysé sort alors des sentiers du chant lyrique et de la musique classique. Son amour de l’écriture, et de la poésie, la poussent d’abord à mettre en musique des poèmes. Élevée en partie par une femme colombienne et des grands-parents madrilènes, elle écrit en français, mais ne compose qu’en espagnol.

Clara Ysé perd sa mère, Anne Dufourmantelle, en juillet 2017. Elle écrit alors ses premières chansons dans sa langue maternelle. C’est une façon pour elle de réapprendre à parler. Son premier EP, Le monde s’est dédoublé, est une renaissance.

En août 2021 paraît son premier roman : Mise à feu.

Actualité

Mise à feu

Clara Ysé

Editions Grasset (2021)

Nine et Gaspard vivent dans la maison de leur mère, l’Amazone. Nouchka, leur pie, veille sur le trio. La nuit du réveillon, un incendie ravage le paradis de l’enfance. Le lendemain, le frère et la sœur se réveillent seuls chez leur oncle, l’inquiétant Lord. Ils reçoivent tous les mois une lettre de l’Amazone qui leur dit préparer dans le Sud la nouvelle demeure qui les réunira bientôt. Quel pacte d’amour et de rêve vont-ils nouer pour conjurer l’absence ? Récit magique et cruel, féérie moderne, roman d’initiation et d’aventure, ode à la liberté, à l’adolescence, à la tendresse, aux amitiés qui sauvent, Mise à feu envoûte par son émotion, sa puissance d’évocation poétique et musicale.

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Juditha triumphans RV 644 : Armatae face et anguibus

Lea Desandre, Jupiter

ALPHA

Franz Schubert

Winterreise op.89 D 911 : Gute Nacht

Dietrich Fischer-Dieskau, Gerald Moore

INTENSE MEDIA

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Matthieu : Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen

Monteverdi Choir, Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner

SDG

Giuseppe Verdi

Povero Rigoletto! ; Cortigiani vil razza dannata

Robert Merrill, Choeur et Orchestre symphonique de la RCA italienne, Georg Solti

RCA

Clara Ysé

Le monde s’est dédoublé

TOMBOY LAB