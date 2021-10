Catel : « Ma mère avait fait construire un orgue dans notre maison de famille »

On ne mesurera jamais l’importance de donner à nos filles des modèles de femmes créatrices, libres et affranchies. Connaissez-vous Alice Guy, première réalisatrice, scénariste et productrice de l’histoire du cinéma ? L'autrice et illustratrice Catel lui consacre son nouvel ouvrage.

Catel Muller, diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, débute sa carrière en publiant des albums pour enfants aux éditions Hachette, Épigones, Nathan, Dupuis et Hatier. Parallèlement, Catel Muller s’adresse pour la première fois aux adultes en 2000 avec la série Lucie qui ouvre la voie à une certaine bande dessinée féminine aux préoccupations contemporaines. En 2005, elle obtient le prix du public au festival d’Angoulême pour l’album Le Sang des Valentines illustré et écrit en collaboration avec Christian de Metter.

En 2008 elle reçoit le prix du Public Essentiel à Angoulême pour le roman graphique Kiki de Montparnasse mis en image d’après le scénario de José Louis Bocquet.

Depuis, Catel Muller poursuit ses évocations de destins de femmes avec des albums consacrés à Rose Valland, Edith Piaf, Mireille Balin, Olympe de Gouges, Josephine Baker, Alice Guy et bientôt à Anita Conti, pionnière de l’écologie.

Actualité

Sortie du roman graphique Alice Guy

José-Louis Bocquet / Catel Muller

Editions Casterman

Alice Guy est la première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma, initialement embauchée comme secrétaire chez Gaumont. A 23 ans, elle réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. Elle dirigera plus de 300 films en France. En 1907, elle part conquérir l’Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade.

Femme libre et indépendante, témoin de la naissance du monde moderne, elle aura côtoyé les pionniers de l’époque : Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, ou encore Georges Méliès, Charlie Chaplin et Buster Keaton. Elle meurt en 1969, avec la légion d’honneur, mais sans avoir revu aucun de ses films – perdus et oubliés. C’est en 2011, à New York, que Martin Scorsese redonne un coup de projecteur sur cette femme exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est au tour de Catel et Bocquet de rendre hommage au parcours exceptionnel d'Alice Guy.

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel

Sonate en Ut Maj op 1 nº7 hwv 365 : A tempo di gavotta

Michala Petri (flûte à bec), Academy of Saint-Martin in the Fields

Chamber Ensemble

PHILIPS

Giovanni Battista Pergolèse

Stabat Mater : 1. Stabat Mater Dolorosa

Giulia Semenzato (soprano), Lucile Richardot (mezzo-soprano),

Ensemble Resonanz, Riccardo Minasi

HARMONIA MUNDI

Erik Satie

Gnossienne n°3

Anne Queffélec

ERATO

Pauline Viardot

Hai luli !

Cecilia Bartoli, Myung Whun Chung

DECCA

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°2 en ré min BWV 1008 : 1. Prélude

Henri Demarquette

FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE