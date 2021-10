Chaque semaine, Saskia de Ville et Christophe Chassol choisissent un thème, une idée, une question, un simple prétexte pour partager avec vous des morceaux qu'ils aiment. Aujourd'hui ils s'intéressent aux bruits.

Emission enregistrée en public au Théâtre de l'Alliance française (101 Boulevard Raspail - 75006 Paris)

Toutes les dates des prochains enregistrements sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio.

Aphex Twin

Greenways Trajectory

Warp records

Annie Gosfield

Manufacture of Tangled ivory

Bang on a Can All Stars

Marin Marais

Alcione : Airs pour les matelots et les tritons : Tempête

Le Concert des Nations, Jordi Savall

ALIA VOX

John Cage

Primitive

Boris Berman

Naxos

Christophe Chassol

River song

Live

SebastiAn

Motor

Ed Banger

Cathy Berberian

Stripsody

Cathy Berberian

WERGO

Sonic Youth

Silver Rocket

Forced Exposure

Frank Zappa

Lumpy Gravy

Capitol Records