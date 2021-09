Bertrand Burgalat : "Je n'aurais jamais pu faire de musique avant Debussy."

Chanteur, bassiste, pianiste, arrangeur, compositeur et producteur, il balade depuis 1963 sa culture encyclopédique, sans considération de genre, sur disque comme au cinéma. En témoigne la diversité des artistes qu’il accompagne avec son label Tricatel.

Né en 1963 Bertrand Burgalat est musicien et producteur. Compositeur et arrangeur il a travaillé sur plus de 200 disques, composé pour Marc Lavoine, arrangé Supergrass ou remixé Depeche Mode. Interprète, il a publié six albums sous son nom.

Au cinéma il a signé les musiques de films de Valérie Lemercier, Eva Ionesco ou Benoit Forgeard. A la télévision, il produit Le Ben & Bertie Show, fiction musicale diffusée sur Paris Première et W9. Tricatel, la maison de disques qu'il a fondée en 1995 est entièrement consacrée aux artistes inclassables (Chassol, Jef Barbara, Ingrid Caven, April March…), aux projets hors-norme (Jonathan Coe, Michel Houellebecq…) et à des compositeurs comme André Popp et David Whitaker. Il est aussi l'auteur de nombreux articles et préfaces, et directeur (avec Bertrand Dermoncourt) d'une collection consacrée à la musique pour les éditions Actes Sud.

Sortie de l'album "Rêve capital"

Rêve capital

Bertrand Burgalat

Tricatel (2021)

Programmation musicale

Bertrand Burgalat

TRICATEL

Igor Stravinsky

L’oiseau de feu : 1e tableau : Danse de l’oiseau de feu

Les Siècles, François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

Olivier Messiaen

8 Préludes : 1. La Colombe

Hakon Austbo

NAXOS

Bertrand Burgalat

Étude in black

TRICATEL

Bertrand Burgalat

Crescendo

TRICATEL

Bertrand Burgalat

Tombeau pour David Bowie

TRICATEL

Maurice Ravel

Tombeau de Couperin : Prélude

Bertrand Chamayou

ERATO

Karol Beffa

Rainbow - pour piano et orchestre à cordes

Karol Beffa, Ensemble Contraste

APARTE

Bertrand Burgalat

L’Homme idéal

TRICATEL