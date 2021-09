Arnaud et Jean-Marie Larrieu : "La musique du compositeur Guillaume Connesson a été une vraie découverte"

C’est leur grand-père, cinéaste amateur, qui leur transmet la passion du cinéma et de la montagne. Côté musique, ils aiment explorer tous les genres. Avec "Tralala", les frères Larrieu signent leur première comédie musicale et relatent l'histoire d’un chanteur de rue, de Paris à Lourdes.

Arnaud et Jean-Marie Larrieu sont cinéastes, nés respectivement en 1966 et 1965 à Lourdes. Ils débutent par la réalisation de courts métrages et signent en 2003 un premier long métrage : Un homme, un vrai. Suivront notamment Peindre ou faire l’amour, avec Daniel Auteuil et Sabine Azéma, en compétition officielle à Cannes en 2005, puis Le Voyage aux Pyrénées (Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2008), Les Derniers Jours du monde, d’après le roman de Dominique Noguez, L’Amour est un crime parfait, adapté d’un roman de Philippe Djian et 21 nuits avec Pattie, qui réunit Isabelle Carré, Karin Viard et André Dussollier.

Tralala, de Jean-Marie et Arnaud Larrieu

Avec : Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry

Sortie en salle le 06 octobre

Programmation musicale

Manuel de Falla

La vie brève : Danse n°1

Duo Bergerac

THOROFON

Gabriel Fauré

Requiem en ré mineur : 3. Sanctus

Chœur et Orchestre de Paris, Paavo Järvi

VIRGIN CLASSICS

Guillaume Connesson

Aleph (Part 1 of Cosmic Trilogy)

Royal Scottish National Orchestra, Stéphane Denève

CHANDOS

Ludwig van Beethoven

Bagatelles op.33 : 7. Presto

Paul Lewis

HARMONIA MUNDI

Bertrand Belin

Vertige des cimes

Bande originale du film Tralala