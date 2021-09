Ariane Ascaride : "Beethoven va chercher toute l'humanité du monde dans sa musique"

La musique et le cinéma éveillent depuis toujours le regard du jeune public, et on ne peut que s’en réjouir. Fille d'un passionné d’opéra et de théâtre, la comédienne Ariane Ascaride est une artiste très engagée sur la question de l’accès à la culture pour tous.

Petite-fille d'immigrés napolitains, Ariane Ascaride assiste, enfant, aux spectacles amateur dans lesquels joue son père, passionné de théâtre. Après un passage par le Conservatoire de Marseille, elle étudie la sociologie à la fac d'Aix-en-Provence, où elle rencontre celui qui deviendra son mari : Robert Guédiguian. Elle rejoint Paris pour entrer au Conservatoire, où elle a pour professeurs Vitez et Bluwal et joue dans des mises en scène de son frère Pierre, l'un des inventeurs du théâtre à domicile. Elle délaisse bientôt les planches pour se consacrer au cinéma.

Apparue à l'écran pour la première fois en 1977, elle rejoint le casting de Dernier été, premier long métrage réalisé par son compagnon Guédiguian, qui reçoit un accueil chaleureux à Cannes en 1981. Egérie d'un cinéaste fidèle à ses acteurs (Meylan, Darroussin, Boudet), elle tourne dans ses films suivants notamment dans Marius et Jeannette, succès public qui lui vaut un César de la meilleure actrice en 1998. Sollicitée par de nombreux metteurs en scène, elle travaille volontiers avec des cinéastes engagé(e)s.

Actualités

Paris retrouvée

A la Scala Paris du 30 septembre au 6 novembre

Ariane Ascaride a réuni cinq comédiennes, une chanteuse et un accordéoniste pour fêter Paris et celles et ceux qui l’ont célébrée dans leurs poèmes et leurs chansons : Louis Aragon, Philippe Caubère, Simone de Beauvoir, Marina Tsvetaïeva, Louise Michel, Charles Trenet, Léo Ferré ou encore Yves Montand.

Tous font sonner les mots de ces poètes sur la capitale, les mots d’autrices de la Commune aussi, et évoquent le sentiment amoureux, indissociable de cette ville passionnante, inspirante.

Mon premier festival

Un festival organisé par la Mairie de Paris avec l’Association Enfance au cinéma du 20 au 29 octobre

Dédié au jeune public dès 2 ans, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris durant les vacances de la Toussaint dans 12 cinémas parisiens, au Forum des images et à la Gaîté lyrique. Son but… éveiller, hors temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma, au tarif unique de 4 euros la séance.

Marraine de l'édition 2021 : Ariane Ascaride

Programmation musicale

Giuseppe Verdi

Rigoletto : La donna è mobile (Acte III) Air du Duc

Luciano Pavarotti, Orchestre symphonique de Londres, Richard Bonynge

DECCA

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano et orchestre n°5 en mi bémol majeur op.73 (L’Empereur) : 2. Adagio un poco mosso

Christoph Eschenbach, Orchestre symphonique de Boston, Seiji Ozawa

DG

Franz Schubert

Symphonie n°5 en si bémol majeur D 485 : 1. Allegro

Orchestre de chambre d’Europe, Nikolaus Harnoncourt

ICA

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Capriccio italien op.45

Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Bernard Haitink

DECCA