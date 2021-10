Amira Casar : "A chaque fois que je vais à l'opéra, c'est métaphysique, je regrimpe dans le corps de ma mère"

En musique comme en peinture, il existe un nuancier indiquant à l'interprète l'intensité du son qu'il doit produire pour jouer telle ou telle note ou telle phrase musicale. Notre invitée, comédienne est elle aussi intense. En témoignent son parcours varié et son tempérament passionné.

Actrice polyglotte, Amira Casar est née en Angleterre d'un père kurde et d'une mère russe et a passé son enfance entre la Grande-Bretagne, l’Irlande et la France. Elle est formée au théâtre par Blanche Salant et Paul Weaver et complète sa formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, de 1991 à 1994.

Sa carrière au cinéma traverse des univers personnels et éclectiques ; des Frères Quay L'Accordeur de tremblements de terre à La Vérité si je mens ! de Thomas Gilou, et des cinéastes tels que Catherine Breillat (Anatomie de l’enfer), Laëtitia Masson, les frères Larrieu (Peindre ou faire l'amour), Tony Gatlif (Transylvania) ou la plasticienne Sophie Calle (Prenez soin de vous, sélectionné à la Mostra de Venise). Pour Carlos Saura, elle interprétera en espagnol plusieurs rôles de femmes populaires.

Elle a notamment incarné Jeanne d'Arc au bûcher d’Arthur Honegger avec le London Symphony Orchestra.

Cigare au miel, un film de Kamir Aïnouz

avec Zoé Adjani et Lyes Salem

Sortie le 06 Octobre

Violence of action, un film de Tarik Saleh

avec Chris Pine

Sortie le 08 décembre

Programmation musicale

Johannes Brahms

Intermezzo en si bémol mineur op.117 n°2

Radu Lupu

DECCA

John Adams

Doctor atomic : Batter my heart (Acte I Sc 3) Oppie

Gerald Finley, Orchestre symphonique de la BBC, John Adams

NONESUCH

Edward Elgar

Concerto en mi mineur pour violoncelle op.85 : 1. Adagio - Moderato

Jacqueline Dupré, Orchestre symphonique de Londres, John Barbirolli

WARNER CLASSICS

Richard Strauss

Elektra : Allein ! Weh, ganz allein

Inge Borkh, Staatskapelle de Dresde, Karl Böhm

DG

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n°5 en ré mineur op.47 : 1. Moderato

Concertgebouw Orchestra, Bernard Haitink

DECCA