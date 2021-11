Alex Vizorek : "La musique classique est une langue étrangère que j'aime décrypter pour les gens"

Parmi les décès les plus rocambolesques des compositeurs classiques on peut citer Alkan, écrasé par un porte parapluie ou bien Bizet, mort après s’être baigné dans la Seine. La mort c'est justement le thème choisi par notre invité pour son seul-en-scène.

Alex Vizorek est un humoriste, comédien et animateur belge né le 21 septembre 1981 à Bruxelles. Après des études de commerce et de journalisme, il se tourne vers la comédie et décide de partir à Paris en 2005 ou il rejoint le Cours Florent. Il est révélé par le Made in Brussels Show puis par le Festival du rire de Montreux en jouant son spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art qui est mis en scène par Stéphanie Bataille. Par la suite il rejoint France Inter dans plusieurs émissions comme On va tous y passer , Le Sept neuf, Le septante-cinq minutes, Par jupiter ! ou encore Si tu écoutes, j’annule tout.

Actualité

Spectacle Ad Vitam au Théâtre de l’Œuvre à Paris, du mercredi au dimanche à 21h

Toutes les dates de la tournée

Programmation musicale

George Bizet

Carmen : Mêlons Coupons (Acte III) Trio Carmen Frasquita et Mercédès

Yvonne Kenny, Alicia Nafé, Orchestre symphonique de Londres, Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°14 en ré min D 810 (La jeune fille et la mort) : 2. Andante con moto

Quatuor Van Kuijk

ALPHA

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux : Le Coucou au fond des bois (Récitant)

Alex Vizorek, Duo Jatekok, Orchestre National de Lille, Lucie Leguay

ALPHA

John Cage

4’33

John Cage (1952)

LTM RECORDINGS

Anton Dvorak

Carnaval op 92 B 169 - ouverture pour orchestre

Orchestre Philharmonique de New-York, Leonard Bernstein

SONY CLASSICAL

Barbara

Septembre

PODIS