Que se passe-t-il dans la tête d’un chanteur d’opéra ?

Programmation musicale

Giacomo Puccini

La Rondine : Amore mio ! (Acte III) Ruggero, Magda

Roberto Alagna (Ruggero), ténor

Angela Gheorghiu (Magda), soprano

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Antonio Pappano

EMI

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Eugène Onéguine op 24 : Quel n'est pas mon bonheur (Acte I Sc 1) Lenski Olga Onéguine et Tatiana

Neil Shicoff (Lenski), ténor

Dmitri Hvorostovsky (Eugène Onéguine), baryton

Olga Borodina (Olga), contralto

Choeur de chambre de Saint-Pétersbourg

Orchestre de Paris

Direction, Semyon Bychkov

PHILIPS

George Benjamin

Written on skin : Stand here look (Partie I Sc 2) Le protecteur Agnès et Le garçon

Christopher Purves (Le protecteur), baryton

Barbara Hannigan (Agnès), soprano

Bejun Mehta (Le garçon), haute-contre

Orchestre de Chambre Gustav Mahler

NIMBUS

Richard Strauss

4 letzte Lieder TrV 296 AV 150 : 4. Im Abendrot

Renee Fleming, soprano

Orchestre philharmonique de Munich

Direction, Christian Thielemann

DECCA