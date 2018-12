La musique peut-elle nous faire dépenser plus ?

Programmation musicale

Wolfgang-Amadeus Mozart

Concerto pour piano no 24 en do mineur, K. 491 : II. Larghetto

André Previn, piano et direction

Orchestre philharmonique de Vienne

PHILIPS

Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en Fa Maj op 24 le printemps : Allegro

Augustin Dumay, violon

Maria Joao Pires, piano

DGG

Maurice Ravel

Trio en la mineur M 67 : I. Modéré

Trio van Baerle : Maria Milstein, violon / Hannes Minnaar, piano / Gideon den Herden, violoncelle

PHILIPS

Johannes Brahms

Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur opus 18 : IV. Rondo

Augustin Dumay & Svetlin Roussev, violons

Miguel Da Silva & Marie Chilemme, alto

Henri Demarquette & Aurélien Pascal, violoncelle

ONYX

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°14 en ré min D 810 (La jeune fille et la mort) : 4. Presto

Quatuor Hagen

DGG

Renaud Gagneux

Ave Verum Corpus

Ensemble vocal placé sous la direction de Stéphane Caillet

Enregistré par France Musique en l'Eglise Saint Roch à Paris en 1993

Johannes Brahms

Trio n°1 en Si Maj op 8 : Allegro con brio - pour violon violoncelle et piano

Joseph Suk, violon

Janos Starker, violoncelle

Julius Katchen, piano

DECCA

Albert Roussel

Le festin de l'araignée op 17 : Prélude

Orchestre national de France

Direction, Georges Prêtre

ERATO

Franck Martin

Pavane couleur du temps - pour quintette a cordes

Oxalys

FUGA LIBERA

Sarah Vaughan

Honeysuckle Rose

BD MUSIC