Une musique pour trouver l'âme sœur

Programmation musicale

Sergueï Rachmaninov

Variations sur un thème de Paganini opus 43 : Variations no 18

Van Cliburn, piano

Orchestre de Philadelphie

Direction, Eugene Ormandy

RCA RED SEAL

Zdenek Fibich

Poème "soir d'été" - orchestre / arrangement pour violon et orchestre

Arve Tellefsen, violon

Orchestre symphonique de Trondheim

Direction, Arve Tellefsen

SIMAX

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Nuit d'hyménée (Acte IV) Duo Juliette Roméo

Kathleen Battle (soprano), Juliette

Placido Domingo (ténor), Roméo

Orchestre du Metropolitan Opéra

Direction, James Levine

DGG

Franz Waxman

A place in the sun "une place au soleil" : angela vicker's the - un scenario symphonique pour orchestre

Orchestre symphonique de la radio de Berlin

Direction, Elmer Bernstein

RCA