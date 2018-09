Le grand cru musical

Programmation musicale

Jacques Offenbach

Les contes d'Hoffmann : Drig drig drig maître Luther (Acte I Sc 5)

José van Dam, baryton-basse

Jean-Marie Frémeau, baryton

Benoit Boutet, ténor

Jean Delescluse, ténor

Gerard Theruel, baryton

Christophe Lacassagne, baryton

Orchestre et Choeur de l’Opéra de Lyon

Direction, Kent Nagano

Erato

André Previn

What am i here for

André Previn, piano

Joe Pass, guitare électrique

Ray Brown, contrebasse

TELARC

Carl Orff

Carmina Burana : Fortune imperatrice du monde : O fortuna

Choeur de l’opéra allemand de Berlin

Orchestre de l’opéra allemand de Berlin

DGG

Piotr-Ilitch Tchaïkovsky

Casse-Noisette, Acte II, scène 13 : Valse des fleurs

Orchestre symphonique de Londres

Direction, André Previn

Warner Classics

Giacomo Puccini

Turandot : “Nessun Dorma" (acte III)

Placido Domingo, ténor

Choeur de l’Opéra d’Etat de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Herbert von Karajan

DGG