Est-ce que la musique améliore la productivité ?

Programmation musicale

Emmanuel Chabrier

Bourrée fantasque

Orchestre symphonique de Détroit

Direction, Paul Paray

PRAGA

Maurice Ravel

Trio avec piano en la min M 67 : II. Pantoum

Trio Zadig : Ian Barber / Boris Borgolotto, violon / Marc-Girard Garcia, violoncelle

CPO

Julius Benedict

The Gypsy and the bird

Joan Sutherland, soprano

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Richard Bonynge

DECCA

Jean-Sébastien Bach

L'art de la fugue BWV 1080 : Contrapuntus n°4

Grigory Sokolov, piano

OPUS 111