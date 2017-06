Le pianiste Seong-Jin Cho sur le pont de la Seine Musicale

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : n° 219 Duduk

►07h40 : La chronique musique de Guillaume Tion : Aubade à Carmen

►08h05 : L'invité du jour : le pianiste Seong-Jin Cho

►08h10 : La chronique Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Poésie et économie

►08h55 : La chronique à Niquet! par Hervé Niquet : La dernière!

Programmation musicale :

♫ Maurice Ravel

Miroirs : III. Une barque sur l'océan

Orchestre National de France,

Eliahu Inbal, direction

DENON

♫ François Couperin

Pièces de clavecin livre IV 22° ordre, 4ème livre : Menuets croisés (5)

Pierre Hantaï, clavecin

MIRARE RECORDS

♫ Fabian André et Wilbur Schwandt

Dream a little dream of me

Ella Fitzgerald

Louis Armstrong

GRP

♫ André Campra

L’Europe galante : Ouverture (prologue)

La Petite Bande,

Gustav Leonhardt, direction

EMI

♫ Dietrich Buxtehude

Sonate en trio en mi mineur BuxWV 258

Sophie Gent, violon

Jonathan Manson, viole de gambe

Thomas Dunford, luth

Jonathan Cohen, clavecin et direction

ALPHA

♫ Serge Prokofiev

Concerto n°2 en sol mineur op.16 : Scherzo vivace (1)

Michel Beroff, piano

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig,

Kurt Masur, direcion

EMI

♫ Fernand de la Tombelle

Ischia - pour baryton et piano (Alphonse de Lamartine)

Tassis Christoyannis, baryton

Jeff Cohen, piano

APARTE

♫ Anton Dvorak

Suite américaine en La Maj op 98b B 190 : Moderato “Alla pollacca” (3)

Orchestre Symphonique de Lucerne,

James Gaffigan, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Frédéric Chopin

Etude n°1 op. 10 en ut majeur

Seong-Jin Cho, piano

ODOWY INSTYTUT FYDERYKA CHOPINA

♫ Johannes Brahms

Intermezzo en La majeur op. 118 n°2

Radu Lupu, piano

DECCA

♫ Frédéric Chopin

Concerto pour piano n°1 en mi min op 11 : Rondo (3)

Seong-Jin Cho, piano

Orchestre Symphonique de Londres

Gianandrea Noseda, direction

DGG

♫ Claude Debussy

Images (1e livre) : Reflets dans l’eau

Seong-Jin Cho, piano

YOUTUBE

♫ Franz Schubert

Sonate en ut min op posth D 958 pour piano : IV. Allegro

Seong-Jin Cho, piano

YOUTUBE