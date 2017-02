Vivent les "Vents d'Hiver" avec Paul Meyer et Michel Portal

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n° 125 "Soundies"

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : Le cycle Schubert par Matthias Goerne au Théâtre des Champs Elysées.

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : dans les Pays du Golfe 5/5

► 08h15 l Les invités du jour : Paul Meyer et Michel Portal

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot : La reine du Calypso

Programmation musicale

♫ Alexandre Scriabine

Mazurka en Mi Majeur op 3 n°4

Benjamin Grosvenor

DECCA

♫ Benedetto Marcello

Concerto à 5 en mi mineur op.1 n°2 : Prestissimo

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini

NAIVE

♫ PhilippeGaubert

esquisses : Voiles blanches au crépuscule - pour violon et piano

Jean-Marc Phillips-Varjabedian, Marie-Josèphe Jude

TIMPANI

♫ Serge Rachmaninov

Liturgie de Saint-Jean Chrysostome op.31 : Hymne des chérubins

Choeur de chambre Accentus, Choeur de chambre Eric Ericson, Laurence

AUDIVIS

♫ Joseph Haydn

Symphonie en sol majeur Hob.I : 100 : I. Adagio - Allegro

Orchestre Philharmonique de Londres, Georg Solti

DECCA

♫ Erno Dohnanyi

Ruralia hungarica op 32a : IV. Vivace

Martin Roscoe

HYPERION

♫ Gioacchino Rossini

Canzonetta spagnuola

Karine Deshayes, Les Forces Majeures, Raphaël Merlin

APARTE

♫ Anton Dvorak

Sérénade en mi majeur op.22 : III. Scherzo : vivace

Orchestre Saito Kinen, Seiji Ozawa

PHILIPS

♫ ArcangeloCorelli

Sonate en la majeur op.3 n°12 : I. Grave - Allegro-Adagio

Monica Huggett, Alison Bury, Jaap Ter Linden, Ton Koopman

PHILIPS

♫ Francis Poulenc

Sonate pour deux clarinettes : III. Vif

Michel Portal, Paul Meyer

RCA

♫ Duke Ellington

Silk Lace

EPM

♫ Darius Milhaud

Scaramouche op.165 : Vif

Paul Meyer, Orchestre Philharmonique de Liège, Fabrice Moretti

SONY CLASSICAL

♫ Carl Philipp Emmanuel Bach

Duo pour deux clarinettes en ut majeur W 142 : II. Allegro

Interprètes : Michel Portal, Paul Meyer

EMI CLASSICS

♫ Billie Holiday

I’m A Fool To Want You

CBS

♫ Michel Portal

Burundi : Calime

Michel Portal, Stephen Kent, Mino Cinelu

PAO RECORDS