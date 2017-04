Thomas Dunford est l'invité de la Matinale

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : N°163 Métamorphoses

►07h40 : La chronique cinéma de Xavier Leherpeur : "La Belle Occasion" (Isild Le Besco); le documentaire "A voix haute" (Stéphane de Freita); la sortie restaurée de "Taipei Story" (Edward Yang).

►08h05 : L'invité du jour : Thomas Dunford, luthiste

►08h10 : Culture éco, par Antoine Pecqueur : Les programmes culture des "petits candidats"

►08h55 : La Chronique du Siècle, par Thierry Samitier : La comptabilité astro-musicale

Programmation musicale

♫ Claude Debussy

La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre : II. Jeux de vagues

Orchestre philharmonique de Berlin,

Simon Rattle, direction

EMI

♫ Lucien Durosoir

Trilogie : Maïade - pour violoncelle et piano

Raphaël Merlin, violoncelle

Johan Farjot, piano

ALPHA

♫ Piotr I. Tchaikovsky (arr. pour 4 mains Claude Debussy)

Le Lac des Cygnes Acte III n°20 : Danse hongroise

Cyprien Katsaris, piano

Etsuko Hirose, piano

PIANO 21

♫ Francesco Geminiani

Concerto grosso op.7 n°6 : Andante

L’Escadron volant de la reine

B RECORDS

♫ Jean-Philippe Rameau

Dardanus : Chaconne, Acte V Scène 3

Pygmalion,

Raphaël Pichon, direction

ALPHA

♫ Ottorino Respighi (d’après Gioacchino Rossini)

La Boutique Fantasque : Tarantella; Mazurka

Orchestre symphonique de Cincinnati, Jesus Lopez-Cobos

TELARC

♫ Anton Reicha

Quintette en si bémol majeur op.89 (pour clarinette et quatuor à cordes) : I. Allegro

Italian Classical Consort

URANIA RECORDS

♫ Giacomo Puccini

Turandot : "Signore ascolta" Air de Liù (Acte I)

Montserrat Caballé, soprano

Choeur John Alldis, Choeur de garçons de l'Ecole Wandsworth,

Orchestre Philharmonique de Londres,

Zubin Mehta, direction

DECCA

♫ Johann Hieronymus Kapsberger

Toccata n° 6 - pour archiluth

Thomas Dunford, archiluth

ALPHA

♫ Marin Marais

Le badinage - pour basse de viole et théorbe

Jordi Savall, basse de viole

Rolf Lislevand, théorbe

VALOIS

♫ Bobby McFerrin

Drive

Bobby McFerrin

EMI

♫ John Dowland

Come again sweet love doth now invite - pour ensemble vocal à 4 voix et luth

Thomas Dunford, luth

Ruby Hughes, soprano,

Reinoud Van Mechelen, ténor

Paul Agnew, ténor

Alain Buet, basse

ALPHA

♫ Improvisation

Jasmin Toccata - Faotiti

Keyvan Chemirani, percussions orientales,

Jean Rondeau, clavecin

Thomas Dunford, luth

ENREGISTREMENT PERSONNEL

♫ Marin Marais

Alcione : Suite n°1 des airs à jouer pour orchestre : Ouverture

Concert des Nations,

Jordi Savall, direction

ASTREE