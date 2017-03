Rostropovitch raconté par Frédéric Lodéon

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n° 151 "Violoncelle"

► 07h40 | La chronique musique de Thierry Hillériteau : Les actions culturelles de l’Association Elena Rostropovitch.

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : les 30 ans de l’Institut du monde arabe.

► 08h15 l L'invité du jour : Frédéric Lodéon

► 08h30 l Le reportage de Jean-Baptiste Urbain : Interview d'Elena Rostropovitch

► 08h55 l La chasse aux clichés d'Aliette Laleu : Cliché n°31 : Seuls les connaisseurs peuvent parler de musique classique



Programmation musicale

♫ Frédéric Chopin

Sonate pour piano et violoncelle en sol mineur op.65 : II. Scherzo

Martha Argerich, Mstislav Rostropovich

DGG 1981

♫ De Rose-Russell

I could make you love me

Sarah Vaughan

CHANT DU MONDE 1951

♫ Vincent D’indy

Tableaux de voyage op.33 : Départ matinal

Michael Schafer

GENUIN 2007

♫ Sainte Colombe

Concert n°48 : Le rapporté : Chaconne

Josh Cheatham, Julien Leonard

PARADIZO 2009

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°21 en ut majeur K 467 : II. Andante

Jean-Claude Pennetier, Orchestre Philharmonique de Radio France, Christoph Poppen

MIRARE 2017

♫ Claudio Monterverdi

Sinfonia, ecco mormorar l’onde (voici l’onde qui murmure)

Monica Piccinini, Anna Simboli, Aurelio Schiavoni, GIanluca Ferrarini, Matteo Bellotto, Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini

NAIVE 2017

♫ Johann Strauss fils

Tritsch-tratsch-Polka op.214 - réduction pour piano

Yuja Wang

DGG 2012

♫ Ernest Bloch

Chanson juive

Ophélie Gaillard, Philippe Berrod (clarinette), Bernard Cazauran (contrebasse), Lurie Morar (cymbalum)

APARTHE

♫ Arthur Bliss

“Concertino” pour violoncelle et orchestre. II. Larghetto

Mstislav Rostropovitch, English Chamber Orchestra, Benjamin Britten

INCD

♫ Alexandre Glazounov

Le chant du ménestrel op 71 - pour violoncelle et orchestre

Mstislav Rostropovitch, Orchestre Symphonique de Boston, Seiji Ozawa

DGG 2017

♫ Joseph Haydn

Concerto en ré majeur pour violoncelle et orchestre op.101 Hob VIIb : III: Allegro

Frédéric Lodéon, Bournemouth Sinfonietta Orchestra, Theodor Guschlauber

ERATO

♫ Dmitri Chostakovitch

Sonate pour violoncelle et piano op.40 : II. Allegro

Elena Rostropovitch, Mstislav Rostropovitch

♫ David Popper

_Danse des elfes__op. 39

_Mstislav Rostropovich, Elena Rostropovich

♫Benjamin Britten

Sonate pour violoncelle et piano en ut majeur op.65 : Moto perpetuo

Mstislav Rostropovitch, Benjamin Britten

DGG

♫ Piotr Ilitch Tchaikovski

Variations en La Maj sur un thème rococo op 33 : Introduction / Thème - pour violoncelle et orchestre

Mstislav Rostropovitch, Seiji Ozawa, orchestre symphonique de Boston

WARNER CLASSICS 2017