Paul Smith, co-fondateur de "Voces8", présente le concert que l'Ensemble donnera à la Philharmonie de Paris ce dimanche

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n° 185 "Brunette"

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : Focus sur le compositeur Franz Schmidt

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Conférence des orchestres de Montréal : le modèle économique des orchestres en question

► 08h15 l L'invité du jour : Paul Smith, co-fondateur de l'Ensemble britannique vocal "Voces8"

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot : Ode à la joie

Programmation musicale :

Jean-Chrétien Bach

Concerto pour clavecin en fa mineur : III. Prestissimo

Jean Rondeau, clavecin

Sophie Gent & Louis Creac’h (violon)

Fanny Paccoud,alto

Antoine Touche, violoncelle

Thomas de Pierrefeu, contrebasse

Evolène Kiener, basson

ERATO

Théodore Dubois

Dixtuor : III. Allegretto

Orchestre les Siècles

François-Xavier Roth

MUSICALES ACTES SUD

Piotr I. Tchaikovsky

Concerto pour violon en ré majeur op.35 : II. Canzonetta : Andante

Esther Yoo,violon

Orchestre Philharmonia

Vladimir Ashkenazy, direction

DG

Joseph Bodin de Boismortier

La Caverneuse, pour clavecin

Paolo Corsi, clavecin (membre de l'Ensemble Le Petit Trianon)

RICERCAR

Franz Berwald

Concerto en ut dièse mineur op.2 : III. Rondo : Allegretto

Tobias Ringborg, violon

Orchestre de chambre suédois

Niklas Willen, direction

NAXOS

Joseph Haydn

Sonate n°58 en ut majeur Hob XVI : 48 : II. Rondo : presto

Glenn Gould (piano)

CBS

Henry Purcell

Chaconne en sol mineur Z 730 (arrangement Benjamin Britten)

Quatuor Emerson

DECCA

Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto en sol majeur Wq 44 H 447 : I. Allegretto

Michael Rische

Kammersymphonie Leipzig

HANSSLER CLASSIC

Gabriel Fauré

Requiem op.48 : VII. In Paradisum

Académie de St Martin-in-the-fields

Neville Marriner

PHILIPS

Olafur Arnalds

For now I am winter - arrangement pour ensemble vocal, harpe, alto et violoncelle

Eleanor Turner (harpe)

Benjamin Roskams (alto)

Stephanie Oade (violoncelle)

Voces8

DECCA

Max Richter

Mrs Dalloway : War anthem

Deutsches Filmorchester Babelsberg

Robert Ziegler, direction

DGG

Ola Gjeilo

Ubi caritas - pour choeur et piano

Ola Gjeilo, piano

Voces8

DECCA

Jean-Sébastien Bach

Jesu meine Freude BWV 227

Voces8

Sesino Players

DECCA

Kate Rusby

Underneath the Stars (arr. Jim Clements)

Voces8

DECCA

Gil Evans

The Pan Piper

Miles Davis

COLUMBIA