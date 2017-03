Olivier Py fait revivre Salomé à l'Opéra national du Rhin

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n° 136 "Ouverture à la française"

► 07h40 | La chronique musique de Thierry Hillériteau : La collection Little Village, le label jeunesse d’Harmonia Mundi

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Un point sur le marché du disque

► 08h15 l L'invité du jour : le metteur en scène Olivier Py

► 08h55 l La chasse aux clichés d'Aliette Laleu : Cliché n°28 : Une mise en scène d'opéra doit être fidèle à la musique



Programmation musicale

♫ Piotr Ilitch Tchaikovsky

Les saisons op 37b : Décembre : Noël n°12

Jonas Vitau, piano

MIRARE

♫ Luigi Boccherini

Symphonie n°13 en ut majeur op.37 n°1 G 515 : II. Menuetto trio

Nouvel orchestre de chambre de Berlin,

Michael Erxleben, direction

CAPRICCIO

♫ Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue en la mineur BWV 543 S 462 n°1 (arrangement pour piano F. Liszt)

Hélène Grimaud, piano

DG

♫ Franz Schubert

Symphonie n°5 en si bémol majeur D 485 : Allegro vivace

Orchestre Philharmonique de Berlin,

Lorin Maazel, direction

DG

♫ Frédéric Chopin

Nocturne n°13 en ut mineur op.48 n°1

Martha Argerich, piano

EMI

♫ Michael Altenburg

Nun komm der Heiden Heiland (Viens maintenant, Sauveur des païens)

Vox Luminis,

Lionel Meunier, direction

RICERCAR

♫ Giuseppe Verdi

La Traviata : Prélude (Acte III)

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan,

Riccardo Chailly, direction

DECCA

♫ Richard Wagner

Tristan et Isolde : Liebestod

Nina Stemme, soprano

Orchestre symphonique de la radio de Berlin,

Marek Janowski, direction

PENTATONE CLASSICS

♫ Giuseppe Verdi

Le Trouvère : Ah si ben mio (Acte III) Air de Manrico

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre du Teatro Regio de Parme,

Pier Giorgio Morandi, direction

SONY CLASSICAL

♫ Giuseppe Verdi

Nabucco : Va pensiero sull’ali dorate (Acte III) Choeur des prisonniers

Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan,

Riccardo Muti, direction

EMI

♫ Richard Strauss

Salomé : La danse des sept voiles

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

DG

♫ Richard Strauss

Salomé : Ah ! Ich habe deinen Mund geküsst, Jochanaan (scène 4)

Leonie Rysanek, soprano

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Vienne,

Karl Boehm, direction

OPERA D’ORO

♫ Henry Krieger

Dreamgirls : And I’m telling you I’m not going

Jennifer Holliday

GEFFEN RECORDS