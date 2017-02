Olivier Latry, soliste dans "Maan varjot" de Kaija Saariaho dans le cadre du festival Présences 2017

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n° 121 "Ballabile"

► 07h40 l La chronique musicale de Thierry Hillériteau : Histoires d’art à l’école, les mallettes pédagogiques de la RMN Grand Palais.

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : We-transfert

► 08h15 l L'invité du jour : Olivier Latry

► 08h55 l La chasse aux clichés par Aliette de Laleu : Cliché n°25 : On n’improvise pas sur la musique classique

♫ Frederick Dalius

On hearing the first Cuckoo in spring n°1 - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Bergen, Andrew Davis

CHANDOS

♫ Gabriel Fauré

Barcarolle n°6 op.70

Louis Lortie

CHANDOS

♫ Paul Desmond

Take five

Al Jarreau

WARNER BROS

♫ Bedrich Smetana

Quatuor à cordes n°1 en mi mineur (de ma vie) : II. Allegro moderato a la polka

Quatuor Jérusalem

HARMONIA MUNDI

♫ Georg Friedrich Haendel

Theodora : To thee, thou glorious son of worth

Sonya Yoncheva, Karine Deshayes, Academia Montis Regalis, Alessandro de Marchi

SONY

♫ Alfredo Casella

Scarlattiana op.45 : Capriccio

Yaara Tal, Andreas Groethuysen

INITIATIVKREIS RUHRGEBIET

♫ Marin Marais

Tous les matins du monde : La Rêveuse

Jordi Savall , Pierre Hantaï, Rolf Lislevand

VALOIS

♫ Georg Philipp Telemann

Concerto en re majeur pour 3 trompettes 2 hautbois timbales cordes et continuo : III. Allegro

Celia Nicklin, Hakan Hardenberger, Tess Miller, Academy of Saint Martin in the field, Iona Brown

PHILIPS

♫ Fernando Sor

Etude en si mineur op.35 n°22

Narciso Yepes

DG

♫ Aram Khatchaturian

Gayaneh : Danse du sabre

Olivier Latry

ERATO

♫ Olivier Messiaen

Trois petites liturgies de la présence divine : Séquence du verbe cantique divin

Ensemble vocal Marcel Couraud, Orchestre de Chambre André Girard, Marcel Couraud, Yvonne Loriod

EMI

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 29 “Wir danken dir, Gott, wir danken dir” : Sinfonia

Olivier Latry

ERATO

♫ Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande op.80 : Sicilienne

Olivier Latry

ERATO

♫ Camille Saint-Saëns

Danse macabre

Olivier Latry

ERATO