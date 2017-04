Gabriel Fauré à l'honneur dans le nouvel opus de Michel Dalberto

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : 166. Cloches

► 07h40 | La chronique musique de Thierry Hillériteau : les actions pédagogiques et la transmission au festival de Pâques d'Aix en Provence

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : économie et littérature.

► 08h15 l L'invité du jour : Michel Dalberto

► 08h55 l La chasse aux clichés d'Aliette Laleu : Cliché n°34 : Le casse-tête des noms d’oeuvres

Programmation musicale

♫ Karl Pilss

Sonatine pour hautbois et guitare : 3e mouvement

Michaela Hrabankova, hautbois

Gabriel Bianco, guitare

AD VITAM

♫ Dietrich Buxtehude

Sonate pour basse de viole contrebasse de viole et basse continue en Ré majeur. BuxWV 267 : II. Allegro

Ensemble La Rêveuse

MIRARE

♫ Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Symphonie n°6 en si min op 74 « Pathétique » : II. Allegro con grazia

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR KLASSIK

♫ Jean-Philippe Rameau

Les surprises de l'amour : Diane assemble ici sa cour / Le jour vient d'éclore / L'oiseau le plus tendre

Amel Brahim-Djelloul, soprano (Adonis)

Virginie Pochon, soprano (Amour)

Magali Perol-Dumoral, soprano (Une nymphe)

Karine Deshayes, mezzo-soprano (Diane)

Les Nouveaux Caractères

Sébastien d’Hérin, direction

GLOSSA

♫ Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras n°1 : Introduction - pour ensemble de violoncelles

Anne Gastinel, violoncelle

Violoncelles de l’Orchestre national de France

NAIVE RECORDS

♫ Jules Massenet

Cendrillon : III. Menuet de Cendrillon

Academy of Saint Martin in the Fields

Sir Neville Marriner, direction

CAPRICCIO

♫ Ludwig van Beethoven

Trio à cordes nº 2 en ré majeur opus 8 : V. Allegretto alla polacca

Jascha Heifetz, violon

William Primrose, altiste

Gregor Piatigorsky, violoncelle

SONY CLASSICAL

♫ Gabriel Fauré

Impromptu n° 3 en La bémol majeur, op. 34

Michel Dalberto, piano

APARTE