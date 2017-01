Matthias Pintscher : Turbulences vocales à la Philhamonie de Paris

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n°105 Ciocarlia

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : Les annulations de chanteurs à l'Opéra

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : La gastronomie dans le giron du Ministère de la culture ?

► 08h15 l L'invité du jour : Matthias Pintscher

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot :

Programmation musicale

♫ Girolamo Kapsberger

Bergamasca

Christina Pluhar, théorbe

Jörg-Andreas Bötticher, orgue

RICERCAR

♫ Ernest Chausson

Concert en ré majeur op.21 : Sicilienne

Quatuor Juilliard,

Jorge Bolet, piano

Itzhak Perlman, violon

CBS

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Clémence de Titus : Ouverture

Le Cercle de l’Harmonie,

Jérémie Rhorer, direction

ALPHA

♫ Ernest Bloch

From jewish life : Prayer - pour violoncelle et piano

Béatrice Berrut, piano

Camille Thomas, violon

OUTHERE

♫ Isaac Albéniz

Suite n°1 op.47 : II. Sevilla

Thibaut Garcia, guitare

ERATO

♫ Giuseppe Verdi

Macbeth : Prélude (Acte I)

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan,

Riccardo Chailly, direction

DECCA

♫ Eugène Ysaye

Sonate en la mineur op.27 n°2 : Danse des ombres/Sarabande

Philippe Graffin, violon

HYPERION

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 35 : Geist und Seele wird verwirret : Sinfonia

Markus Markl, orgue

Collegium vocale de Gand,

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Matthias Pintscher

Herodiade fragmente

Claudia Barainsky, soprano

Orchestre Symphonique de la NDR de Hambourg,

Christoph Eschenbach, direction

TELDEC

♫ Matthias Pintscher

Song’s fromSolomon’s garden

Evan Hugues, baryton

Ensemble Intercontemporain,

Matthias Pintscher, direction

ALPHA

♫ Henry Purcell

Pausanias the betrayer of his country Z 585 _: Sweeter than roses (Acte III Sc 1) Air de Pandora

_Andreas Scholl, contre-ténor

Accademia Bizantina,

Stefano Montanari, direction

DECCA

♫ Olivier Messiaen

Turangalila symphonie (conclusion) : Turangalila III. Bien modéré

Paul Crossley, piano

Tristan Murail, ondes Martenot

Orchestre Philharmonia,

Esa-Pekka Salonen, direction

DEUTSCHE GRAMOPHON

♫ Pierre Boulez

Sur Incises - Moment I

Ensemble Intercontemporain,

Pierre Boulez, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON

♫ Matthias Pintscher

Bereshit,pour grand ensemble

Ensemble Intercontemporain,

Matthias Pintscher, direction

ALPHA