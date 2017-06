Le violoncelliste Edgar Moreau, à l'affiche des musicales d'Evian et du Festival Radio France Occitanie Montpellier

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n°220 Goguette

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : Le procès de Dmitri Tcherniakov suite à la mise en scène des Dialogues des Carmélites.

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Les plaisirs éco de l'été

► 08h15 l L'invité du jour : le violoncelliste Edgar Moreau

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot : Coeur de lion

Invité : Edgar Moreau

Disque : Giovincello

Concerts :

- Le 4 juillet aux Rencontres musicales d’Evian (avec le Mahler Chamber Orchestra et Gustavo Dudamel)

- Le 17 juillet au Festival Radio France Occitanie Montpellier (avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse et Andris Poga)

- Le 24 Juillet au Festival de Verbier (avec Renaud Capucon, Maxim Rysanov, Leigh Mesh, Richard Goode et Lahav Shani)

- Le 27 juillet au Festival de Verbier (avec le Verbier Festival Junior Orchestra et Joshua Weilerstein)

Programmation musicale

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Isabelle Faust, violon

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Traditionnel

Or nous dites Marie

Violaine Le Chenadec

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Felix Mendelssohn

Sextuor en ré majeur op.110 pour violon 2 altos violoncelle contrebasse et piano : II. Adagio

Amaury Coeytaux, violon

Adrien La Marca ry Léa Hennino, altos

Christian-Pierre La Marca, violoncelle

Yann Dubost, contrebasse

Ismaël Margain, piano

B RECORDS

♫ Philip Glass

Etude n°6

Vikingur Olafsson, piano

DG

♫ Reynaldo Hahn

7 chansons grises : L’heure exquise (Verlaine)

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

HYPERION

♫ Franz Schubert

Sonate pour violoncelle en la mineur D 821 Arpeggione : I Allegro moderato

Yan Levionnois

Guillaume Bellom

FONDAMENTA

♫ Claude Debussy

Préludes Livre I L 117 : La fille aux cheveux de lin L 117 n°8 - arrangement pour violon et piano

Ivry Gitlis, violon

Shigeo Neriki, piano

DECCA

♫ Vittorio Monti

Csardas - arrangement pour violoncelle et piano

Edgar Moreau, violoncelle

Pierre-Yves Hodique, piano

ERATO

♫ Franz Schubert

Sonate n°20 en La Maj op posth D 959 : II. Andantino

Radu Lupu, piano

https://www.youtube.com/watch?v=YweoLzIFDTg

♫ Luigi Boccherini

Concerto en ré majeur G 479 : III. Allegro

Edgar Moreau, violoncelle

Il Pomo d’Oro

Riccardo Minasi, direction

ERATO

♫ Joseph Haydn

Concerto en Ut Maj HOB viib : III : Allegro molto

Mstislav Rostropovitch

Orchestre de chambre anglais

Benjamin Britten

DECCA

♫ Mstislav Rostropovitch

Humoresque op.5

Edgar Moreau, violoncelle

Pierre-Yves Hodique, piano

ERATO

♫ Manuel De Falla

7 canciones populares españolas : El paño moruno - (arrangement pour guitare et violoncellepar Michel Llobet et Emilio Pujol)

Thibaut Garcia, guitare

Edgar Moreau, violoncelle

PARLOPHONE