Le "pianiste-vagabond" Jean-Philippe Collard pose ses valises chez Saskia de Ville

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : Marche Nuptiale

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : Musiciens vs politique: l'art et la responsabilité citoyenne

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Netflix à Cannes

► 08h15 l L'invité du jour : le pianiste Jean-Philippe Collard

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot : Madame de Pompadour, locataire de l’Elysée, musicienne accomplie et protectrice des musiciens

Programmation musicale

♫ Joseph Woelfl

Grand duo en ré min op 31 : III. (finale) Allegro - pour piano et violon

Guillaume Sutre, violon

Steven Vanhauwaert, piano

SONARTI

♫ Francesco Geminiani

Concerto grosso en si bémol majeur op.7 n°6 : II. Affectuoso - Adagio

L'Escadron volant de la Reine

B RECORDS

♫ Claude Debussy

Suite bergamasque : II. Menuet - pour piano / arrangement pour orchestre par Gustave Cloëz et André Caplet

Orchestre National de Lyon,

Jun Märkl, direction

NAXOS

♫ Domenico Scarlatti

Sonate en si bémol majeur K 551, Allegro

Pierre Hantaï, clavecin

MIRARE

♫ Anton Reicha

Quintette nº1 en La Maj : Finale sur un thème russe

L'Archibudelli

SONY

♫ Piotr I. Tchaikovsky

Le Lac des Cygnes : Danse russe

Esther Yoo, violon

Orchestre Philharmonia,

Vladimir Ashkenazy, direction

DG

♫ Henry Purcell

Bonduca Z 574 : Oh ! Lead me to some peaceful gloom (Oh, guidez-moi vers quelque ombre paisible)

Joyce Di Donato, soprano

Il Pomo d’Oro,

Maxim Emelyanychev, clavecin et direction

ERATO

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°5 en ré majeur BWV 1050 : III. Allegro

La Petite Bande,

Sigiswald Kuijken, direction

ACCENT

♫ Charles Ives

Sonate n°4 S 63 : Allegro

Hilary Hahn, violon

Valentina Lisitsa, piano

DG