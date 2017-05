Le pianiste Thomas Enhco présente le concert qu'il donnera le 27 mai avec le Choeur de RF à la Maison de la Radio

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : Rigaudon

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : Teodor Currentzis, génie ou mystificateur?

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : En Israël, la politique controversée de la Ministre Miri Regev

► 08h15 l L'invité du jour : le pianiste Thomas Enhco

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot : Musique dans les ministères

Programmation musicale :

♫ Johann Hermann Schein

Banquet musical n°26 : Canzon a 5 en la mine corollarium

Jordi Savall, direction

Hesperion XX

EMI

♫ Franz Schubert

Chant du cygne : (14) Die Taubenpost (le pigeon voyageur) D 965A

Jan Kobow, ténor

Kristian Bezuidenhout, piano

ATMA CLASSIQUE

♫ Antoine Boesset

Fresco ayres del prado (l’air frais des Prairies)

Le Poème Harmonique

Claire Lefilliâtre, soprano

Vincent Dumestre, direction

ALPHA

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°1 en mi bémol majeur K 16 : Andante (2)

Orchestre de chambre de Prague

Charles Mackerras, direction

TELARC

♫ Robert Schumann

Quatuor à cordes n°3 en La Maj op 41 n°3 : allegro molto vivace (4)

Quatuor Takacs

HYPERION

♫ Georg Friedrich Haendel

Semele, HWV 58 - Where'er you walk

Andreas Scholl, contreténor

Orchestre du Siècle des Lumières

Roger Norrington

DECCA

♫ Gabriel Fauré

Sonate n°2 en mi mineur op.108 : II. Andante

Tedi Papavrami, violon

Nelson Goerner, piano

ALPHA

♫ MOONDOG

Bird’s lament

HONEST JONS RECORDS

♫ Robert Schumann

Kinderszenen op.15 (scenes from childhood) : n°1 - about foreign lands and people

Thomas Enhco, piano

Joachim Govin, contrebasse

Nicolas Charlier, batterie

LABEL AMES

♫ Jean-Sébastien Bach

Partita n°2 en ut min BWV 826 : VI. Capriccio / Pour clavier

Martha Argerich, piano

DGG

♫ Camille Saint-Saens

Le carnaval des animaux : Aquarium

Thomas Enhco, piano

Vassilena Serafimova, marimba

DGG

♫ Robert Schumann

Quatuor avec piano en Mi bémol Maj op 47 : 3. Andante cantabile

Menahem Pressler, piano

Quatuor Emerson

DGG

♫ Robert Schumann

Arabesque op.18

Thomas Enhco, piano

UNIVERSAL MUSIC