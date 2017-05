La violoncelliste Camille Thomas devient la première violoncelliste à rejoindre Deutsche Grammophon.

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : 176. L'Internationale

► 07h40 | La chronique musique de Thierry Hillériteau : « Finoreille », laboratoire de pratique vocale dans les Hauts-de-Seine, initié par l’Opéra de Lille

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : la Scala de Paris

► 08h15 l L'invité du jour : la violoncelliste Camille Thomas

► 08h55 l La chasse aux clichés d'Aliette Laleu : Cliché n°36 : Etre musicien, ce n'est pas un métier

Programmation musicale

♫ Aram Khatchaturian

Danse orientale

Xavier de Maistre (harpe)

SONY CLASSICAL (2015)

♫ Gioachino Rossini

Sonate à 4 n°3 en ut majeur : Allegro (1)

Academy of Saint Martin in the Fields, Neville Marriner

DECCA (1991)

♫ Antonio Vivaldi

Gloria en ré majeur RV 589: Laudamus Te

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain, solistes : Amandine Trenc & Judith Derouin (sopranos)

AMBRONAY (2016)

♫ Erich Wolfgang Korngold

Beaucoup de bruit pour rien op 11 : III. Scène dans le jardin (intermezzo)(Transcription pour violon et piano du compositeur)

Gil Shaham (violon), André Previn (piano)

DG (1993)

♫ Luigi Boccherini

Quintette n°7 en mi mineur G 451 pour guitare et quatuor à cordes : Allegro moderato (1)

Accademia Ottoboni, Francesco Romano (guitare)

ZIG ZAG TERRITOIRES (2015)

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Ouverture

Claudio Abbado, Orchestre Philharmonique de Vienne

DG (1994)

♫ Johannes Brahms

Danses hongroises woO1 : n°11 Poco andante en ré mineur

Claire Chevallier, & Jos Van Immerseel (piano)

ALPHA (2017)

♫ Franz Schubert

Symphonie n°1 en Ré Maj D 82 : Allegro vivace

Claudio Abbado (direction), Orchestre de Chambre d’Europe

DGG

Programmation musicale de l'invitée

♫ Anton Dvorak

Trio n°4 en mi mineur op.90 : V. Allegro

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Isabelle Faust (violon), Alexander Melnikov(piano)

HARMONIA MUNDI (2009)

♫ Gabriel Faure

Après un rêve op.7 n°1 pour violoncelle et piano

Camille Thomas (violoncelle), Julien Libeer (piano)

LA DOLCE VOLTA 2016

♫ David Popper

Rapsodie hongroise

Janos Starker (violoncelle), Shigeo Neriki (piano)

DENON (1986)

♫ Camille Saint Saens

Concerto pour violoncelle n°1 en la min op 33 : I. Allegro non troppo

Daniel Barenboim (direction), New Philharmonia Orchestra, Jacqueline Du Pré (violoncelle)

EMI 1968

♫ Piotr I. Tchaikovsky

Variations pour violoncelle sur un thème rococo en la majeur op.33 : Variation VII et Coda : Allegro vivo

Mstislav Rostropovitch, Orchestre Philharmonique de Leningrad, Guennadi Rojdestvenski (direction)

DG (1961)

♫ Serge Rachmaninov

Sonate en sol mineur op.19 : IV Allegro mosso - Moderato - Vivace

Camille Thomas (violoncelle), Beatrice Berrut (piano)

FUGA LIBERA 2013