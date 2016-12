Ludmilla Berlinskaia & Arthur Ancelle, leur nouveau disque : 2 sonates pour 2 pianos

► 07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : Fouet

► 07h40 : La chronique de Christian Merlin : De retour de Noël à Berlin

► 08h15 : Les invités du jour : Ludmilla Berlinskaia et Arthur Ancelle

► 08h55 : La chronique de Roselyne Bachelot : Meilleurs voeux !

Ludmilla Berlinskaia et Arthur Ancelle se produiront le mardi 10 janvier (20h30) à la Salle Cortot, pour présenter leur 3ème album commun.

78 rue Cardinet, Paris 17ème.

Informations et réservations sur le site de la salle Cortot.

Programmation musicale

♫ Bach (arr. A. Chambonnet)

Sonate pour violon seul BWV 1001 (II. Fuga)

Arkaïtz Chambonnet, guitare.

ADVITAM

♫ Darius Milhaud

Suite op 157b : Ouverture

Paul Meyer, clarinette

Eric Le Sage, piano

Tedi Papavrami, violon

SONY CLASSICAL

♫ Jean Cras

Quintette : II. Animé - pour flûte traversière harpe et trio à cordes

Juliette Hurel, flûte traversière

Marie Pierre Langlamet, harpe

Philippe Graffin, violon

Miguel Da Silva, alto

Henri Demarquette, violoncelle

TIMPANI

♫ Alan Shulman

Suite Based on American Folk Songs pour violon et piano - IV. Cod Liver 'Ile

Jascha Heifetz, violon

Brooks Smith et Emanuel Bay, piano

NAXOS

♫ Erich Wolfgang Korngold

La Tornade - Scène nocturne

Charles Gerhardt, direction

National Philharmonic Orchestra

RCA

♫ Serge Rachmaninov

Suite n°2 en Ut Maj op 17 : Tarantelle - pour 2 pianos

Martha Argerich, piano

Gabriela Montero, piano

EMI CLASSICS

♫ Johann Abraham Peter Schulz

Der Mond ist aufgegangen (La Lune s'est levée) pour ténor et piano

Christoph Pregardien, ténor

Juliane Ruf, piano

CARUS

♫ Cole Porter

Begin the beguine

Artie Shaw and His Orchestra

CHARLY RECORDS

♫ Stravinsky

Greeting Prelude

Orchestre Symphonique de Londres

Michael Tislon Thomas, dir.

RCA

♫ Liszt (trans. Saint-Saëns)

Sonate en Si mineur

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, pianos

Melodia

♫ Saint-Saëns

Danse macabre (extrait)

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, pianos

Melodia

♫ Brahms

Quintette en Si mineur op. 115, pour clarinette et quatuor à cordes (III. Andantino)

Ivan Mozgovenko, clarinette

Quatuor Borodine

CHANDOS

♫ Prokofiev

Symphonie n° 7 (IV. Vivace)

Orchestre du Théâtre Mariinsky

Valery Gergiev, dir.

MARIINSKY

♫ Tchaïkovsky (trans. A. Ancelle)

Francesca da Rimini, fantaisie symphonique d’après Dante op. 32

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, pianos

SAPHIR PRODUCTIONS