Le XXIème festival de Pâques à Deauville

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n°165 : "Passion"

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : de l'influence de la place où l'on est assis sur l'écoute et la perception

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : La culture dans la Turquie d'Erdogan

► 08h15 l Les invités du jour : Yves Petit de Voize, Guillaume Vincent et Yan Levionnois

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot : Appel solennel pour les filles dans le rap !

Programmation musicale

♫ Joseph-Hector Fiocco

Proferte Cantica

Deborah Cachet, Reinoud van Mechelen, Nicolas Achten, Sönke Toms Freier

Ensemble Scherzi Musicali

Nicolas Achten, théorbe et direction

MUSIQUE EN WALLONIE

♫ Serge Prokofiev_

Concerto n°2 en sol min op 63 : (3. Finale) Allegro ben marcato_

Geneviève Laurenceau, violon, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev

♫ Erich Wolfgang Korngold

La Ville Morte (chanson de Pierrot)

Ophélie Gaillard, violoncelle, Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, James Judd

Aparte 2017

♫ Claude Debussy

Etudes (Livre II, 7. Pour les degrés chromatiques)

Momo Kodama

ECM 2017

♫ Ludwig Van Beethoven

Trio en Ut majeur op. 87 (4. Finale)

Les Vents Français (François Leleux, hautbois, Paul Meyer, clarinette, Gilbert Audin, basson)

WARNER 2017

♫ Johann Strauss fils

Picnic in the vienna woods

Sabine Meyer, clarinette, The King's Singers

WARNER 2009

♫ Georg Friedrich Haendel

Ariodante : Neghittosi or voi che fate (Acte III Sc 2) Air de Dalinda

Veronica Cangemi, soprano, Les musiciens du Louvre, Marc Minkowski

DGG 2009

♫ Sergei Rachmaninov

Prélude op. 3 n° 2 en Ut dièse mineur

Guillaume Vincent, piano

NAÏVE 2012

♫ Felix Mendelssohn

Quatuor pour piano et cordes n°3 en Si mineur op. 3 (3. allegro molto)

Ismaël Margain, piano, Pierre Fouchenneret, violon, Adrien Boisseau, alto, Yan Levionnois, violoncelle

B-RECORDS

♫ Leos Janacek

Sonate pour violon et piano en La bémol mineur (1. Con moto)

Virgil Boutellis-Taft, violon, Guillaume Vincent, piano

B-RECORDS

*♫ Arnold Schönberg

*_La nuit transfigurée : Sehr ruhig

_A. Semenenko, L. Petrova, A. La Marca, S. Chenaf, Y. Levionnois, B. Philippe

Bmedia 2016

♫ Berlioz (arr. Arthur Lavandier)

Symphonie Fantastique (5. Songe d’une nuit de sabbat)

Le Balcon, Maxime Pascal, dir.