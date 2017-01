Isabelle Druet et Anne Le Bozec : Shakespeare Songs

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : N°100 : Hapax

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : Riccardo Muti et le Chicago Symphony Orchestra

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Le fonctionnement économique et politique des institutions musicales en Allemagne

► 08h15 l L'invité du jour : Isabelle Druet et Anne Le Bozec

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot : Les Violons barbares au Musée Guimet

Programmation musicale

♫ Anton Dvorak

Danse slave en la bémol majeur op. 46 n°3

Michel Béroff et Jean-Philippe Collard, pianos

EMI

♫ Joseph Haydn

Symphonie n°22 en mi bémol majeur (le philosophe) : Menuet et Trio

Orchestre de Chambre de Stockholm

Esa Pekka Salonen, direction

SONY

♫ Josquin Des Prez

Luys de Narvaez, arrangement

Mille regretz

Mike Fentross

ASTREE

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate en ré majeur K 448 : Molto allegro pour deux pianos

Jean Wiéner, piano

Clément Doucet, piano

EMI CLASSICS

♫ Jean-Baptiste Lully

Isis LWV 54 : Terminez mes tourments (Acte V Sc 1) Ritournelle et air de Io

Françoise Masset, soprano

Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

ACCORD

♫ Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le Lac des Cygne : Valse

Orchestre philharmonique de Vienne

Gustavo Dudamel, direction

DG

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°14 en ut mineur K 457 : III. Allegro

Fazil Say, piano

WARNER CLASSICS

♫ Pietro Mascagni

Cavalleria Rusticana : Intermezzo

Orchestre d’Etat de Bavière

Nello Santi, direction

ORFEO