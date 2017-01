Cap sur la Seine Musicale avec Jean-Luc Choplin, invité de la Matinale

► 07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : N°95 :Châtelet

► 07h40 : La chronique musicale de Christian Merlin : Les symphoniesde Bruckner

► 08h10 : Culture Eco, par Antoine Pecqueur: La culture dans les primaires de la gauche

► 08h15 : L'invité du jour : Jean-Luc Choplin

► 08h55 : La chronique de Roselyne Bachelot : L'Epiphanie et les Rois Mages de Bach à Landowski

Programmation musicale

♫ Joseph Haydn

Quatuor à cordes en mi bémol majeur op.33 n°2 Hob. III : 38: Allegro moderato, cantabile (1)

Quatuor Emerson

DG

♫ Robert Schumann

Davidsbündlertänze op.6 : IV. Ungeduldig et V. Einfach

Adam Laloum, piano

MIRARE

♫ Dmitri Chostakovitch

Suite de jazz n°2 : Valse n°2

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Paavo Jarvi, direction

VIRGIN

♫ Franz Schubert

Fantaisie en fa mineur D. 940

Paul Badura-Skoda, piano

Jorg Demus, piano

VAL

♫ Sébastien De Brossard

Sonate en trio en la mineur

La Nuove Musica,

David Bates, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Frédéric Chopin

Valse n°12 en fa mineur op.70 n°2

Samson François, pianiste

EMI

♫ Claude Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune

Orchestre symphonique de la radio finlandaise,

Jukka Pekka Saraste, direction

♫ Dizzy Gillespie

Anitra’s dance

Dizzie Gillespie & his US state department jazz orchestra

OLFERT DAPPER

♫ Irving Berlin

Annie get your gun: There’s no business like show-business

Original Broadway Cast 1946: Ethel Merman, Ray Middleton, Robert Lenn, Kathleen Carnes, John Garth III, Clyde Turner, Leon Bibb

NAXOS MUSICALS

♫ Vishal Bhardwaj

Matru Ki Bijlee Ka Mandola

Vishal Bhardwaj,

Sukhwinder Singh,

Ranjit Barot,

SONY MUSIC

♫ Stephen Sondheim

A little night music: Send in the clowns

Glynis Johns,

Harold Hastings, direction

COLUMBIA

♫ John Adams

Nixon in China: Soldiers of heaven hold the sky (choeur)

Orchestre et choeur de Saint Luke de New York,

Edo de Waart, direction

NONESUCH

♫ Jacques Brel

Une île

BARCLAY