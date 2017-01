Lever de rideau sur la programmation 2017 du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence avec Bernard Foccroulle

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : N°108 Habanera

►07h40 : La chronique cinéma de Xavier Leherpeur : "La la land" de Damien Chazelle, "Tempête de sable" d'Elite Zexer et "Compte tes blessures" de Morgan Simon

►08h05 : L'invité du jour : Bernard Foccroulle, directeur général du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence

►08h10 : La chronique Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Les fondations abritées à Lyon

►08h55 : La chronique du siècle de Thierry Samitier : La ruine

Programmation musicale

♫ Carlos Guastavino

Bailecito

Lucia Abonizio, piano

KLARTHE

♫ Camille Saint-Saëns

Une nuit à Lisbonne op.63

Ensemble orchestral de Paris,

Jean-Jacques Kantorow, direction

EMI

♫ Baldassare Galuppi

Concerto a quattro n°4 en ut mineur : Allegro

Académie de Musique Ancienne de Berlin,

René Jacobs, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Anton Reicha

Quatuor op.49 n°1 en do mineur : III. Menuetto, Allegretto -Trio

Quatuor Ardeo

PALAZZETTO BRU ZANE

♫ Georges Bizet

Roma : Scherzo - fantaisie symphonie pour orchestre

Orchestre national de Lille,

Jean-Claude Casadesus, direction

MUSIFRANCE

♫ Barbara Strozzi

Che si puo fare

Mariana Flores, soprano

Cappella Mediterranea,

Leonardo Garcia Alarcon, direction

AMBRONAY

♫ Witold Lutoslawski

Variations sur un thème de Paganini

Martha Argerich,

Mauricio Vallina,

EMI CLASSICS

♫ Georges Bizet

Carmen : L'amour est un oiseau rebelle (Acte I Sc 4) Air de Carmen et choeur

Teresa Berganza, soprano

Ambrosian Singers,

Orchestre symphonique de Londres,

Claudio Abbado, direction

DG

♫ Igor Stravinsky

The Rake's Progress: I go I go to him (Acte I Sc 2) air d'Anne

Deborah York, soprano

Orchestre symphonique de Londres,

John Eliot Gardiner, direction

DG

♫ Philippe Boesmans

Au monde : Ce que tu es vraiment, ce n’est pas grave

Patricia Petibon,

Orchestre symphonique de la Monnaie,

Patrick Davin, direction

CYPRES

♫ Piotr I. Tchaikovsky

Eugène Onéguine : Jeunes filles belles amies (Acte I) choeur des jeunes filles

Orchestre du Bolchoï,

Choeur du Bolchoï,

Andrei Tchistiako, direction

CDM

♫ Wolfgang A. Mozart

La Flûte Enchantée : Der Hölle Rache (Acte II) Air de la Reine de la Nuit

Sabine Devieilhe, soprano

Pygmalion,

Raphaël Pichon, direction

PARLOPHONE

♫ Dietrich Buxtehude

Canzonetta pour orgue en Sol Maj BuxWV 171

Bernard Foccroulle, orgue

RICERCAR

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Idoménée roi de Crète K 366 : Se il padre perdei (Acte III) Air d’Ilia (Si je perdais mon père)

Sandrine Piau, soprano

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg,

Ivor Bolton, direction

NAIVE RECORDS