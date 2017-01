Bernard Blistène est notre invité pour les 40 ans du Centre Pompidou

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : N°112 Lamento

►07h40 : La chronique littérature de Christophe Bourseiller : "Les parapluies d'Erik Satie" de Stéphanie Kalfon

►08h05 : L'invité du jour : Bernard Blistène, directeur du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou

►08h10 : La chronique Culture Eco, par Antoine Pecqueur : L'avenir de l'IRCAM

►08h54 : Eclats de voix par Pauline Lambert : Le chat, le rossignol et l'eau chaude

Programmation musicale

♫ Amy Beach

3 Pièces op 40 : n°2 Berceuse - arrangement pour clarinette et orchestre

Andreas Ottensamer, clarinette

Orchestre Philharmonique de Rotterdam,

Yannick Nézet-Séguin, direction

DGG

♫ Baldassare Galuppi

Sonate en ut mineur Illy 38 : Allegro moderato

Edna Stern, piano

AIR NOTE

♫ Johannes Brahms

Concerto pour violon en ré majeur op.77 : III. Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Gidon Kremer, violon

Orchestre philharmonique de Vienne,

Leonard Bernstein, direction

DGG

♫ Moondog

Lament I, "bird's lament"

Moondog

London Saxophonic

CBS

♫ Philip Glass

Etude n°14

Vikingur Olafsson, piano

DGG

♫ Antonio Vivaldi

Sonate en Si bémol Maj RV 47 pour violoncelle et basse continue : Allegro

Anner Bylsma, violoncelle

Ivano Zanenghi, archiluth

SONY

♫ César Franck

Prélude choral et fugue en si mineur : Prélude

Catherine Collard, piano

INA

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Divertissement en fa majeur K 138 : Presto (3)

Quatuor Ebène

VIRGIN CLASSICS

♫ Franz Schubert

Impromptu en mi bémol majeur op.90 n°2 D 899 n°2

Maria Joao Pires, piano

ERATO

♫ Erik Satie

Musique d’ameublement : Carrelage phonique

Ensemble Erwartung,

Bernard Desgraupes, direction

FNAC ALPHA ET FNAC MUSIC

♫ Géo Koger, Henri Varna et Vincent Scotto

J'ai deux amours

Joséphine Baker

FREMEAUX ET ASSOCIES

♫ John Cage

Music for Marcel Duchamp pour piano préparé

Steffen Schleiermacher, piano

MUSIKPRODUKTION DABRINGHAUS UND GRIMM

♫ Frank Zappa

The girl in the magnesium dress

Ensemble Intercontemporain,

Pierre Boulez, direction

EMI

♫ Igor Stravinsky

Petrouchka : Valse de la ballerine et du Maure

Orchestre de Royal Concertgebouw d’Amsterdam,

Mariss Jansons, direction

ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA

♫ Georges Aperghis

Récitation n°3

Donatienne Michel-Dansac

UMLAUT RECORDS