Henri Demarquette présente "Vocello", son projet associant voix et violoncelle

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n°149 : Cantastorie

► 07h40 | La chronique littéraire, par Elisabeth Philippe : Journal Intégral de Matthieu Galey

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Le marché de la musique ancienne

► 08h15 l L'invité du jour : Henri Demarquette

► 08h55 l Éclats de voix par Pauline Lambert : Lire un poème à haute voix

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien Bach

Double concerto en ut mineur BWV 1060 : I. Allegro (transcription pour hautbois)

François Leleux, hautbois

Lisa Batiashvili, violon

Orchestre de chambre d’Europe

SONY CLASSICAL

♫ Franz Schubert

4 Ländler D 814

Andreas Staier, piano

Alexander Melnikov, piano

HARMONIA MUNDI

♫ Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Ré Maj op 6 n°4 : I. Adagio - Allegro

Europa Galante,

Fabio Biondi, direction

OPUS 111

♫ Ludwig Van Beethoven

Sonate “Pathétique” pour piano en ut mineur op.13 : III. Rondo. Allegro

Sunwook Kim, piano

ACCENTUS MUSIC

♫ Jean-Philippe Rameau

Pygmalion : Ouverture

Les Arts Florissants,

William Christie, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Luigi Rossi

Orfeo : Dormite, begl’occhi, dormite (dormez, beaux yeux, dormez)

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Emöke Barath, soprano

I Barocchisti,

Diego Fasolis, direction

ERATO

♫ Giacomo Puccini

3 menuets : Menuet n°1 - pour quatuor à cordes

Raphaël String Quartet

ETCETERA

♫ Niccolo Paganini

Concerto n°1 en ré majeur op.6 : III. Rondo. Allegro spirituoso

Hilary Hahn, violon

Orchestre symphonique de la radio suédoise,

Eiji Oue, direction

DGG

♫ Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°1 en sol majeur : I. Prélude

Pablo Casals, violoncelle

EMI

♫ Henry Purcell

When I am laid in earth

Henri Demarquette, violoncelle

Ensemble vocal Sequenza 9.3,

Catherine Simonpietri, direction

DECCA

♫ Maurice Ravel

Shéhérazade, 3 poèmes pour voix et orchestre : L’indifférent

Hélène Hébrard, mezzo-soprano

Orchestre National de Lyon,

Leonard Slatkin, direction

ENREGISTREMENT PERSONNEL

♫ Philippe Hersant

Métamorphoses

Henri Demarquette, violoncelle

Ensemble vocal Sequenza 9.3,

Catherine Simonpietri, direction

DECCA

♫ Justé Janulyte

Plonge

Henri Demarquette, violoncelle

Ensemble vocal Sequenza 9.3,

Catherine Simonpietri, direction

DECCA

♫ Michel Legrand

Concerto pour violoncelle : 1er mouvement

Henri Demarquette, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Mikko Franck, direction

SONY CLASSICAL