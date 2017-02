Du cri au chant avec Geoffroy Jourdain, directeur musical de l'ensemble vocal Les Cris de Paris

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : n° 127 "Pulsation"

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Le zoo de Vincennes et le Museum d’histoire naturelle, épinglés par le rapport de la Cour des comptes.

► 08h15 l Le invité du jour : Geoffroy Jourdain

► 08h55 l Éclat de voix de Pauline Lambert

Programmation musicale

♫ Antonio Soler

Sonate n°24 en ré min R 359

Luis Fernando Perez

MIRARE

♫ Jan Dismas Zelenka

_Capriccio n°3 en fa majeur ZWV 184 : Allemand_e

Solistes baroques de Berlin, Bernhard Forck

PHIL HARMONIE

♫ Hugo Wolf

Humoreske pour piano en sol mineur

Ana Marija Markovina

GENUIN

♫ Gustav Holst

St Paul's suite op 29 n°2 : Intermezzo

Orchestre de Chambre de Silésie, Massimiliano Caldi

DUX RECORDING PRODUCERS

♫ Léo Delibes

Lakmé : Air de Lakmé (air des clochettes)

Natalie Dessay, Orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson

VIRGIN CLASSICS

♫ Ludwig Van Beethoven

Sonate n°26 ‘Les Adieux’ en mi bémol majeur op.81a : Vivacissimamente

Daniel Barenboim

EMI

♫ Felix Mendelssohn

Symphonie n°5 en ré majeur op.107 : Allegro vivace

Kurt Masur, Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

WARNER CLASSICS

♫ Leonardo Teruggi

Era de esperar

Cuarteto Mosalini Teruggi

APARTE

♫ Nina Simone

*My baby just cares for me

CHARLY RECORDS

Programmation musicale de l'invité

♫ Antonio Vivaldi

_Kyrie en sol min RV 587 : Kyrie eleiso_n

Les cris de Paris, Geoffroy Jourdain

AMBRONAY

♫ Francesco Filidei

Dormo molto amore (version pour choeur de chambre a cappella)

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain

NOMADMUSIC