Le baryton Marc Mauillon : Songline, itinéraire monodique

Programmation musicale

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : n°101 : Nocturne

►07h40 : La chronique musique de Thierry Hillériteau : L'Opéra Little Némo de David Chaillou créé à Angers

►08h05 : L'invité du jour : Le baryton Marc Mauillon

►08h10 : La chronique Culture Eco, par Antoine Pecqueur : La fermeture en 2018 de La Maison Rouge à Paris

►08h55 : La chasse aux clichés par Aliette de Laleu : Cliché n°21 : Non, les chanteuses d’opéra ne ressemblent pas toutes à la Castafiore

♫ Robert Schumann

Kinderszenen op.15 : Traümerei op.15 n°7 (Scènes d’enfant: rêverie)

Vladimir Horowitz, piano

SONY CLASSICAL

♫Joseph Haydn

SymphonieensolmajeurHob.I : 94 (Surprise) :Allegrodimolto

Orchestre Philharmonique de Berlin, Carlo Maria Giulini

TESTAMENT

♫ Traditionnel

Cuncti simus concanentes (Chantons tous ensemble)

La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Jordi Savall

ALIAVOX

♫ FranzSchubert

Trio pour piano, violon et violoncelle en si bémol majeur op.99 D.898 : IV. Rondo-Allegro vivace

Andreas Staier, Daniel Sepec, Roel Dieltiens

HARMONIA MUNDI

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°9 en ré majeur K320 : Rondo

Eduard Van Beinum, Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam

PHILIPS

♫ Frédéric Chopin

Concerto n°1 pour piano et orchestre en mi mineur op.11 : III. Rondo.Vivace

Seong-Jin Cho, Orchestre symphonique de Londres, Gianandrea Noseda

DGG

♫ Robert de Visée

GavotteextraitedesPiècespourluthenrémineur

Fred Jacobs, théorbe

METRONOME

♫ The Beatles

Here Comes the Sun

The Beatles

PARLOPHONE

♫ Philippe Leroux

Ma belle si tu voulais

Marc Mauillon

PETIT FESTIVAL

♫ Anonyme

Haimè, perchè m'hai privo

VivaBiancaLuna Biffi (vieille et voix)

ARCANA

♫ Guillaume de Machaut

Comment qu’a moy lonteine

Marc Mauillon

PETIT FESTIVAL

♫ Francis Poulenc

Tel jour telle nuit FP 86 : Bonne journée FP 86 n°1

Guillaume Coppola, Marc Mauillon

ELOQUENTIA

♫ Giacinto Scelsi

Taïagarun°1

Marc Mauillon

PETIT FESTIVAL

♫ Henry Purcell

O I'm sick of life

La Rêveuse : Jeffrey Thompson, Marc Mauillon, Geoffroy Buffière, Florence Bolton, Pierre Gallon, Benjamin Perrot

MIRARE