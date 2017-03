Julie Fuchs incarne Esther dans Trompe-la-Mort de Luca Francesconi

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : N° 149 : Romance

►07h40 : La chronique musique de Guillaume Tion : La flûte enchantée à Lyon

►08h05 : Les invités du jour : Julie Fuchs

►08h10 : La chronique Culture Eco, par Antoine Pecqueur : La nouvelle salle de concert de Bernard Arnault

►08h55 : La chronique à Niquet! par Hervé Niquet : Tout va bien

Programmation musicale

♫ Felix Mendelssohn

4 Lieder : Andenken op 100 n°1 (“Souvenir”)

Choeur de Chambre de Stuttgart

Frieder Bernius, direction

CARUS

♫ Charles Avison

Concerto n°6 en ré majeur : Con furia

Pablo Valetti, direction

Café Zimmermann

ALPHA

♫ Franz Liszt

Bagatelle sans tonalité (Méphisto-valse n°4) S216a

Imogen Cooper, piano

ALPHA

♫ Louis Spohr

Double quatuor à cordes nº1 en ré min op 65 : Scherzo

Musiciens de l’Académie de St Martin-in-the-Fields

HYPERION

♫ Piotr I. Tchaikovsky

Valse-Scherzo en ut majeur op.34

Yossif Ivanov, violon

Itamar Golan, piano

AMBROISIE

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°5 en La Maj k 219 : Rondeau

Isabelle Faust, violon

Il Giardino Armonico,

Giovanni Antonini, direction

HARMONIA MUNDI 2016

♫ Darius Milhaud

Sonate n°2 op.244 : Champêtre

Pierre Lenert, alto

Cédric Tiberghien, piano

INTG

♫ Georg Friedrich Haendel

Le Messie HWV 56 : And the glory of the lord (1ère partie) Choeur

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields

Choeur de l’Academy of Saint-Martin-in-The-Fields

Neville Marriner, direction

DECCA

♫ André Messager

L’amour masqué : J’ai deux amants (Acte I) Air d’Elle

Julie Fuchs, soprano

Orchestre National de Lille

Samuel Jean, direction

DG

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Clémence de Titus : S’altro che lacrime (Acte II) Air de Servilia

Julie Fuchs, soprano

Le Cercle de l'Harmonie

Jérémie Rhorer, direction

ALPHA

♫ Giuseppe Verdi

La Traviata : Follie ! follie ... Sempre libera

Natalie Dessay, soprano

Concerto Koln

Evelino Pido, direction

VIRGIN

♫ Luca Francesconi

Trompe-la-mort : Acte I - Air d’Esther

Julie Fuchs, soprano

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Susanna Mälkki, direction

Extrait de la pré-générale, enregistré à l'Opéra de Paris

♫ Luca Francesconi

Trompe-la-mort : Acte I - Ensemble

Julie Fuchs, soprano

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Susanna Mälkki, direction

Extrait de la pré-générale, enregistré à l'Opéra de Paris

♫ Cole Porter

Let's do it (let's fall in love)

Ella Fitzgerald

VERVE