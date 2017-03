Karol Beffa et Benoit Duteurtre vous disent tout sur le Grand Prix Lycéen des Compositeurs...

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : N° 144 : Contretemps

►07h40 : La chronique musique de Guillaume Tion : Mais qui es-tu, Fabrice di Falco?

►08h05 : Les invités du jour : Karol Beffa et Benoit Duteurtre

►08h10 : La chronique Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Le programme culturel de Benoit Hamon

►08h30 : Le reportage de Jean-Baptiste Urbain : Rencontre entre des lycéens de Bayeux (Calvados) et le compositeur Aurélien Dumont dans le cadre du Grand Prix Lycéen des Compositeurs

►08h55 : La chronique à Niquet! par Hervé Niquet : Les grands de ce monde

Programmation musicale

♫ York Bowen

Valse harmonique

Chloë Hanslip (violoniste), Danny Driver (pianiste)

HYPERION (2013)

♫ Traditionnel

Sinanon Saran (Chant de griot)

Kassé Mady Diabaté, La Capella Reial de Catalunya, Ensemble 3MA (oud, kora et valiha), Jordi Savall

AVSA9920 (février 2017)

♫ Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin : Toccata (VI)

François Dumont

PIANO CLASSICS (2013)

♫ Piotr I. Tchaïkovski (arr. Alexander Glazounov)

Souvenir d’un lieu cher op.42 : Scherzo (2)

Baiba Skride (violon), Orchestre symphonique de la ville de Birmingham, Andris Nelsons

SONCLA (2008)

♫ Fazil Say

Four Cities : I. Sivas

Nicolas Alstaedt, Fazil Say

WARNER CLASSICS (février 2017)

♫ Carl Maria von Weber

Turandot princesse de Chine : Ouverture

Tapiola Sinfonietta, Jean-Jacques Kantorow

BIS (2011)

♫ Arnold Schönberg

Presto en Ut Maj - pour quatuor à cordes

Quatuor Aron

PREISER (2002)

♫ Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois Gentilhomme Suite LWV43: Ballet des Nations: Chaconne des Scaramouches, Trivelins et Arlequin (5)

Tempesta di mare

CHANDOS (2015)

♫ Jules Massenet

Thaïs : Méditation (Acte II) - réduction pour violon et harpe

Nemanja Radulovic, Marielle Nordmann

TRANSART (2013)

♫ György Ligeti

Lontano pour orchestre

George Benjamin, Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

NEOS Music 2015

♫ Philip Glass

Ange des orages

Philip Glass

VIRGIN 1986

♫ Karol Beffa

Concerto pour alto et orchestre à cordes : Vif

Arnaud Thorette, Ensemble Contraste

APARTE

♫ Karol Beffa

Concerto pour violon n°1 : 1er mouvement

Renaud Capuçon, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev

♫ Olivier Messiaen

Turangalîla-symphonie: Finale

Myung-Whun Chung, Orchestre de l’Opéra, Yvonne Loriod, Jeanne Loriod

DGG 2008