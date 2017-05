Hopkinson Smith sort son CD "Mad Dog", une exploration par le luth du monde Élisabéthain

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : Washboard

► 07h40 | La chronique musique de Thierry Hillériteau : Deux sœurs, le roman d'Elizabeth Harrower paru aux éditions Rivages

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Quand les mécènes donnent leurs noms à un bâtiment

► 08h15 l L'invité du jour : le luthiste Hopkinson Smith

► 08h55 l Éclats de voix, par Pauline Lambert : Wotan et la voix du pouvoir

Programmation musicale :

♫ Franz Schubert

Lacrimosa son io D. 131b - Canon à trois voix égales

Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : La jeune Juliette

Orchestre Symphonique de San Francisco

Michael Tilson-Thomas, direction

RCA

♫ Johannes Brahms

Trio n°1 en si majeur op.8 : IV. Allegro

Viktoria Mullova, violon

Heinrich Schiff, violoncelle

André Previnn, piano

PHILIPS

♫ Scott Joplin

Maple leaf rag

Elisabeth chojnacka, clavecin

VALOIS

♫ César Franck

Sonate pour piano et violon en la majeur : IV. Allegro poco mosso

Isabelle Faust, violon

Alexander Melnikov, piano

HARMONIA MUNDI

♫ Edvard Grieg

Danses symphoniques op 64 : allegro moderato e marcato - pour orchestre

Orchestre symphonique d'Etat d'Estonie

Paavo Jarvi, direction

VIRGIN CLASSICS

♫ Rebecca Clarke

Sonate : Vivace - version pour alto et piano

Adrien La Marca, violon alto

Thomas Hoppe, piano

LA DOLCE VOLTA

♫ Thomas Campion

I car not for these ladies

Iestyn Davies, contre-ténor

Thomas Dunford, luth

Jonathan Manson, basse de viole

WIGMORE HALL LIVE

♫ Anthony Holborne

As it fell on a holly eve

Hopkinson Smith, luth

NAIVE

♫ Louis Spohr

Concerto nº9 en ré min op 55 pour violon et piano : I. Adagio

Marie Soldat-Roeger, violon

Otto Schulhoff, piano

PEARL

♫ Jean Sébastien Bach

Partita n°2 en ré mineur BWV 1004 : Courante

Hopkinson Smith, luth

ASTREE