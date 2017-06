Geoffroy Jourdain, en concert le 22 juin au Petit Palais avec son ensemble Les Cris de Paris pour le Festival de Paris

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : n° 214 Beatbox

►07h40 : La chronique musique de Guillaume Tion : vivent les cordes avec Anthony Jambon et le duo Juliette Salmona/Benjamin Valette

►08h05 : L'invité du jour : Geoffroy Jourdain, fondateur et directeur artistique de l'ensemble Les Cris de Paris

►08h10 : La chronique Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Le modèle économique du Mucem

►08h55 : La chronique à Niquet! par Hervé Niquet : l'Amérique

Programmation musicale :

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor avec hautbois en fa majeur K.370 : III. Rondo

Britten Oboe Quartet (Nicholas Daniel, hautbois; Jacqueline Shave, violon ; Clare Finnimore, alto ; Caroline Dearnley, violoncelle)

HARMONIA MUNDI

♫ Frédéric Chopin

Valse en La bémol Maj op 42 - pour piano

Lukas Geniusas, piano

NARODOWY INSTYTUT FYDERYKA CHOPINA

♫ Ludwig van Beethoven

Symphonie n°2 en ré Maj op 36 : III. Scherzo (allegro)

Orchestre Philharmonique de Berlin,

André Cluytens, direction

EMI

♫ Carl Philipp Emanuel Bach

Sonate en si bémol majeur H513 Wq 77 : I. Allegro di molto

Amandine Beyer, violon

Edna Stern, pianoforte

ALPHA

Niels Gade

Symphonie n°4 en si bémol majeur op.20 : IV. Finale: Allegro molto vivace

Collegium Musicum de Copenhague,

Michael Schonwandt, direction

DA CAPO

♫ Luigi Rossi

Disperar di se stesso : Io voglio morire - cantate morale à 5 voix et basse continue

Les Cris de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

APARTE

♫ Piotr Ilitch Tchaikovsky

Concerto en Ré Maj op 35 : Finale, Allegro vivacissimo - pour violon et orchestre

Sarah Nemtanu, violon

Orchestre National de France,

Kurt Masur, direction

NAIVE

♫ Darius Milhaud

2 poèmes : Eloge

I Fagiolini,

Robert Hollingworth, direction

DECCA

♫ Jean-Yves Macé

Chansons migrantes : Extrait 4

Les Cris de Paris,

Orchestre de chambre de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

ENREGISTREMENT PERSONNEL

♫ Traditionnel (Tanzanie : Masumbi musique de divertissement wagogo)

Imitation vocale des instruments

OCORA

♫ Antonio Vivaldi

Magnificat en sol mineur RV 610 : Et misericordia eius

Les Cris de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

AMBRONAY

♫ Antonio Lotti

Crucifixus (extrait du Credo)

Ensemble Balthazar Neumann,

Choeur Balthazar Neumann,

Thomas Hengelbrock, direction

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI

♫ Henry Purcell

Welcome to all the pleasures Z339 : Welcome to all the pleasures

Les Cris de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

Le Poème Harmonique,

Vincent Dumestre, direction

ALPHA

♫ Heinrich Schütz

Symphoniae sacrae I, Op. 6, SWV 257-276 : VIII. Adjuro vos, filiae Hierusalem

Les Voix Baroques,

Matthew White, direction

ATMA CLASSIQUES

♫ Jacques Brel

Les Marquises

Les Cris de Paris,

Geoffroy Jourdain, direction

ALPHA