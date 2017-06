Florence Bolton, Benjamin Perrot et Monsieur de Pourceaugnac

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : N°205 Zeitoper

► 07h40 l La chronique musicale de Christian Merlin : Le récital du pianiste Yevgeni Sudbin à la Maison de la Radio

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : La culture dans les centres commerciaux

► 08h15 l Les invités du jour : Florence Bolton et Benjamin Perrot, directeurs musicaux de l'Ensembe La Rêveuse

► 08h55 l La chronique de Roselyne Bachelot : Mignonne, allons-voir si la rose...

Programmation musicale :

♫ Frédéric Chopin

Valse n°3 en la mineur op.34 n°2

Claudio Arrau, piano

PHILIPS

♫ Ludwig Van Beethoven (texte d’après Karl Friedrich Wilhelm Herrosee)

Zärtliche Liebe

Werner Gura, ténor

Christoph Berner, pianoforte

HARMONIA MUNDI

♫ Cole Porter

I Get a Kick Out of You

Ella Fitzgerald

Paul Smith (piano

Barney Kessel (guitare

Joe Mondragon, contrebasse

Alvin Stoller, batterie

♫ Zoltan Kodaly

Duo op 7 : I. Allegro serioso non troppo - pour violon et violoncelle

Pierre Fouchenneret, violon

François Salque, violoncelle

ARTIES RECORDS

♫ Albéric Magnard

Symphonie n°3 en si op.11 : II. Danses. très vif

Orchestre symphonique de Malmö

Thomas Sanderling, direction

BIS

♫ Giovanni Battista Draghi

The tempest (inspiré par W. Shakespeare) : Acte I scène 1 : dance of fantastick spirits

La Tempête

Simon-Pierre Bestion

ALPHA

♫ Johannes Brahms

Symphonie n°2 en Re Maj op 73 : III. Allegretto grazioso

Orchestre Symphonique de Pittsburgh

Marek Janowski

PENTA TONE CLASSICS

♫ Ernesto "Tito" Puentes

Soy guajiro

Ernesto "Tito" Puentes Big band

LA BOUTIQUE PRODUCTIONS

♫ Joseph Boulogne De Saint-Georges

Symphonie en ré majeur op.11 n°2 : III. Presto

Parlement de musique

Martin Gester

ASSAI

♫ Dietrich Buxtehude

Sonate en trio pour violon, basse de viole et basse continue en la min BuxWV 272 : III. Allegro

La Rêveuse

MIRARE

♫ Georg Philipp Telemann

Concerto en la min TWV 52 : a1 : I. Grave - pour flûte à bec basse de viole cordes et basse continue

Il suonar parlante

Vittorio Ghielmi, basse de viole

Dorothee Oberlinger, flûte à bec

PASSACAILLE

♫ Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonate n°1 en ré min : II. Presto

MIRARE

♫ Dietrich Buxtehude

Sonate pour violon, basse de viole et basse continue en sol min op.2 n°3 BuxWV 261 : Vivace -I. lento

La Rêveuse

MIRARE

♫ Henry Purcell

How long great God

La Rêveuse

Marc Mauillon, ténor

MIRARE

♫ The Beatles

Sgt Pepper's lonely hearts club band

PASSACAILLE