Enrique Mazzola ensorcèle l'Orchestre National d'Ile-de-France avec Manuel de Falla

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : 178. Menuet

►07h40 : La chronique cinéma de Xavier Leherpeur : "Get Out", film américain signé Jordan Peele, et "Tunnel", du coréen Kim Seong-hoon

►08h05 : L' invité du jour : Enrique Mazzola, directeur musical et chef principal de l'Orchestre National d'Île-de-France

►08h10 : Culture éco, par Antoine Pecqueur : à Macau, culture et casino

►08h55 : La Chronique du Siècle, par Thierry Samitier : Rosa Gardeau

Programmation musicale

♫ Jean-Philippe Rameau

Zais: Ouverture

Les Talens Lyriques,

Christophe Rousset, direction

APARTE

♫ Jean-Baptiste Lully

Armide: Passacaille

Les Talens Lyriques,

Christophe Rousset, direction

APARTE

♫ Eugène Bozza

Fantaisie pastorale op.37: Moderato - Allegro ma non troppo

Hélène Devilleneuve, hautbois

Rikako Murata, piano

KLARTHE RECORDS

♫ Claude Goudimel

Psaume 35 "Deba contre mes débatteurs"

Capella Reial de Catalunya,

Hesperion XXI,

Jordi Savall, direction

ALIA VOX

♫ Maurice Ravel

Ma mère l'oye: Laideronnette, impératrice des Pagodes

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Myung Wun Chung, direction

DG

♫ Henry Mancini

Moon River (extrait de la BOF "Breakfast at Tiffany's")

Henri Mancini & his orchestra

RCA

♫ Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en fa maj, op.12: Rondo

Alina Ibragimova, violon

Cédric Tiberghien, piano

WHLIVE

♫ Isaac Albéniz

Suite Espagnole: Asturias

Narciso Yepes, guitare

DG

♫ Manuel de Falla

L'Amour sorcier: "Danse rituelle du feu"

Orchestre National d'Ile-de-France,

Enrique Mazzola, direction

NoMadMusic

♫ Manuel de Falla

Le Tricorne, suite n°1: "La tarde"

Orchestre National d'Ile-de-France,

Enrique Mazzola, direction

NoMadMusic

♫ Manuel de Falla

L'Amour sorcier: "Cancio del fuego fatuo"

Orchestre National d'Ile-de-France,

Enrique Mazzola, direction

NoMadMusic

♫ Gioacchino Rossini

La Pietra del Paragone, acte I scène 4

Marie-Nicole Lemieux, mezzo-soprano

Orchestre National de Montpellier

Enrique Mazzola, direction

NoMadMusic

♫ Gaetano Donizetti

Roberto Devereux: Ouverture

Orchestre National d'Ile-de-France,

Enrique Mazzola, direction

NoMadMusic

♫ Claude Debussy

Images pour orchestre: Iberia: Le matin d'un jour de fête

Orchestre de Cleveland,

Pierre Boulez, direction

CBS