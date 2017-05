Christophe Rousset, les Talens Lyriques et Monteverdi: 1 chef pour 475 bougies!

Notre invité est claveciniste et chef d’orchestre... Il est né en 1961 en Avignon. Il étudie le clavecin à La Schola Cantorum de Paris auprès d’Huguette Dreyfus, puis au Conservatoire Royal de la Haye avec Bob van Asperen. A 22 ans, il remporte le prestigieux 1er Prix du 7e concours de clavecin de Bruges. S’en suit une carrière de claveciniste et de chambriste, enrichie d’enregistrements des oeuvres de Couperin, Rameau, D’Anglebert, Forqueray ou encore Bach. Mais bientôt vient l’envie d’ouvrir grand le répertoire. Inspiré par sa passion pour l’opéra, il se lance dans la redécouverte du patrimoine musical européen et crée en 1991 son propre ensemble, Les Talens Lyriques, bien nommé d’après le sous-titre d’un opéra de Jean-Philippe Rameau. 25 ans ont passé et la petit bande explore toujours passionnément la richesse et la diversité des répertoires baroque, classique et préromantique... Et c'est également à sa façon qu'il célèbre les 450 ans du compositeur Claudio Monteverdi en dirigeant ses oeuvres à l'Opéra National des Pays-Bas...

► 07h15 l Le mot du jour par Corinne Schneider : Carmina Burana

► 07h40 | La chronique musique de Thierry Hillériteau : "Sindbad", opéra participatif pour enfants de Howard Moody, donné le 21 mai par le Choeur d'enfants de l'orchestre de Paris et des collégiens d'Ile-de-France, à la Philharmonie de Paris

► 08h10 l Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Les chiffres-clé de la culture en France en 2017

► 08h15 l L'invité du jour : Le claveciniste et chef d'orchestre Christian Rousset

► 08h55 l La chasse aux clichés d'Aliette Laleu : Cliché n°38 : L'accordéon est bon pour les bals musette!

Programmation musicale

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour flûte et orchestre n°1 en sol majeur K 313 : I. Allegro maestoso

Philippe Bernold (flûte traversière, direction)

Orchestre de chambre de Paris

APARTE (2015)

♫ John Johnson

A pavan to delight

Hopkinson Smith (luth)

NAIVE (2017)

♫ Francis Poulenc

Les Biches : le Rag-Mazurka (6)

Orchestre de Paris

Semyon Bychkov (direction)

PHILIPS (1991)

♫ Piotr I. Tchaikovsky

Les Saisons : VI. Juin - Barcarolle

Nikolai Lugansky

NAIVE (2017)

♫ Christoph Willibald von Gluck

Orphée et Eurydice (Acte II Sc 1) : Danse des furies

Orchestre de l'Opéra de Lyon

John Eliot Gardiner (direction)

EMI (1989)

♫ Jean-Sébastien Bach (arrangements faits par les trois artistes)

Sonate pour viole de gambe n°3 en sol mineur BWV 1029: III. Allegro

Yo-Yo Ma (violoncelle), Chris Thile (mandoline), Edgar Meyer (contrebasse)

NONESUCH (2017)

♫ Domenico Scarlatti

Sonate en ré mineur K 9

Daniel Barenboim (piano)

DGG (2016)

♫ Claudio Monteverdi

Damigella tutta bella ( ma belle demoiselle)

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini (direction)

OPUS 111 (1999)

♫ Jean-Baptiste Lully

Armide : Ouverture (Prologue)

Christophe Rousset (direction)

les Talens Lyriques

APARTE (2017)

♫ Robert Schumann

Scènes de la forêt op. 82 (Waldszenen) : Abschied

Sviatoslav Richter (piano)

DGG (1992)

♫ Jean-Sébastien Bach

Le Clavier bien tempéré Livre I : Prélude et fugue en ut mineur BWV 847 : Prélude

Christophe Rousset (clavecin)

APARTE (2015)

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Mitridate : Ouverture

Christophe Rousset

Les Talens Lyriques

DECCA (1999)

♫ Etienne Nicolas Mehul

Uthal : Ô de Selma (Hymne au soleil (Scène 3)

Artavazd Sargsyan, Philippe-Nicolas Martin, Reinoud Van Mechelen, Jacques-Greg Belobo, Karine Deshayes (chant)

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset (direction)

EDICIONES SINGULARES 2017

♫ François Couperin

Concert instrumental sous le titre d’apothéose composé à la mémoire immortelle de l’incomparable Monsieur de Lully : Apothéose de Lully : Remerciements de Lully à Apollon

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset (direction)

APARTE (2016)