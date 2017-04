André Manoukian vous ouvre les portes de Musicora

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : N°174 Suite instrumentale

►07h40 : La chronique musique de Guillaume Tion : The Lighthouse, l'opéra de chambre de Peter Maxwell Davies donné au théâtre de l'Athénée

►08h05 : L'invité du jour : André Manoukian, pianiste et parrain du salon Musicora

►08h10 : La chronique Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Les fondations actionnaires

►08h55 : La chronique à Niquet! par Hervé Niquet : Spleen

Programmation musicale :

♫ Antonio Salieri

Concerto pour piano en ré majeur : II. Larghetto

Aldo Ciccolini, piano

I Solisti Veneti

Claudio Scimone , direction

SOUND

♫ Robert Schumann

Zwölf vierhändige Klavierstücke für kleine und grosse kinder : 9. Trauer

Patrick Messina, clarinette

Fabrizio Chiovetta, piano

APARTE

♫ Alexandre Scriabine

12 Etudes op.8 : Etude en si bémol mineur op.8 n°11

Vladimir Horowitz, piano

SONY CLASSICAL

♫ Francesco Geminiani

Sonate en ré min op 5 n°2 : Allegro - pour violoncelle et basse continue

Les Basses réunies

Bruno Cocset, direction et violoncelle

ALPHA

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°13 en Sol Maj K 525 “Une petite musique de nuit” : IV. Rondo . Allegro

Orchestre Philharmonique de Vienne

James Levine, direction

DGG

♫ Dietrich Buxtehude

Sonate en la mineur BuxWV 272 pour violon, viole de gambe et basse continue

Catherine Manson, violon

Jonathan Manson, viole

Ton Koopman, clavecin

CHALLENGE CLASSIC

♫ Robert Schumann

5 Stücke im Volkston op.102 : Nicht zu rasch

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Benjamin Britten, piano

DECCA

♫ Jean-Sébastien Bach

Invention n°1 en ut majeur BWV 772

Till Fellner, piano

ECM

♫ Jacques Offenbach

Fantasio : Voyez dans la nuit brune

Marianne Crebassa, mzeeo-soprano

Mozarteumorchester

Marc Minkowski, direction

ERATO

♫ Miles Davis

Kind of blue : So What

CBS

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°8 en la mineur op.4 n°3 K.310 : Presto

Fazil Say, piano

WARNER CLASSICS

♫ Danilo Perez

Across the crystal sea

UNIVERSAL MUSIC

♫ Robert Schumann

Kreisleriana op.16 : Ausserst bewegt

Simon Ghraichy, piano

CHALLENGE CLASSICS