Alexis Kossenko et les Leçons de Ténèbres à l'Oratoire du Louvre

►07h15 : Le mot du jour par Corinne Schneider : N°158 "Sonate"

►07h40 : La chronique cinéma de Xavier Leherpeur : "Parfaites" de Jérémie Battaglia, "La Vengeresse" de Bill Plympton et Jim Lujan et "Les petits explorateurs", un programme courts métrages d’animation pour jeune public

►08h05 : L'invité du jour : Alexis Kossenko, flûtiste et chef d'orchestre

►08h10 : Culture éco, par Antoine Pecqueur : Le salon de Francfort dans la tourmente

►08h55 : La Chronique du Siècle, par Thierry Samitier : La musique d'ambiance

Programmation musicale

♫ Frédéric Chopin d’après Leopold Godowsky

Etude n°13 pour la main gauche seule d’après l’étude op.10 n°6

Laurent Wagschal, piano

EVIDENCE

♫ Albert Roussel

Symphonie n°3 en sol mineur op.42 : III. Vivace

Stéphane Denève, direction

Orchestre national royal d’Ecosse

NAXOS

♫ Johannes Brahms

Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op.77 : II. Adagio

Frank Peter Zimmermann, violon

Royal Concertgebouw Orchestra

Bernard Haitink, direction

RCO

♫ Georges Bizet

Jeux d'enfants op 22 : Les bulles de savon

Emmanuel Strosser et Claire Desert, piano

MIRARE

♫ Carl Maria Von Weber

Sonate n°2 en la bémol majeur op.39 : IV. Rondo: moderato e molto grazioso

Alfred Cortot, piano

EMI CLASSICS

♫ Louis Spohr

Concerto n°1 en ut mineur op.26 : III. Rondo vivace

Paul Meyer, direction et clarinette

Orchestre de chambre de Lausanne

ALPHA

♫ Giuseppe Verdi

Rigoletto : Prélude

Herbert von Karajan, direction

Orchestre Philharmonique de Berlin

DG

♫ Antonio Vivaldi

Concerto en fa majeur RV 571 : Allegro

Zefira Valova, violon

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

ALPHA

♫ Tarquinio Merula

Canzon “La Treccia”

La Fenice

RICERCAR

♫ Marc-Antoine Charpentier

1ère Leçon de ténèbres du Mercredi Saint H 120

Stephan Mac Leod, basse

Arte dei Suonatori

Alexis Kossenko, direction

ALPHA

♫ Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Forêts paisibles (4è entrée Sc 6)

Sabine Devieilhe, soprano

Amery Lefevre, baryton

Les Ambassadeurs

Le Jeune Choeur de Paris

Alexis Kossenko, direction

WARNER

♫ Roby Lakatos & Ensemble

Roby Lakatos et Làszlo Boni violon

Ernest Bango , guitare

Oskàr Németh, contrebasse

DGG