Vincent Tavernier invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté disco de la semaine

, © ECM

► 7h20 : Le point sur l’actualité musicale internationale

► 7h30 : Le Tour de France des régions

► 7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès en partenariat avec le quotidien « La Croix "

« L’esprit du Bauhaus » au musée des Arts décoratifs.

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin, des places pour le récital de Philippe Cassard qu’il donnera vendredi 3 février prochain à 17h30, dans le cadre de la Folle Journée de Nantes.

Il s’agira d’un programme musical entièrement consacré aux valses françaises de Déodat de Séverac, de Chabrier, de Satie, de Ravel, de Debussy ou encore de Poulenc.

Pour faire partie des heureux gagnants, rien de plus simple : comme tous les samedis, il vous suffit de répondre correctement à la question du jour via l’onglet « contactez-nous » sur la page de la matinale d’aujourd’hui, en indiquant bien votre prénom et votre nom de famille.

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

Vincent Tavernier, metteur en scène et directeur artistique de l’ensemble Les Malins Plaisirs viendra nous parle du spectacle « Les Amants magnifiques » de Molière/Lullyàl’Opéra de Massy ce soir et demain puis en tournée...

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin

, © DGG

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Mieczyslaw Weinberg

Symphonie de chambre n°1 op. 145 (1. Allegro)

Kremerata Baltica

Direction : Gidon Kremer

Franz Schubert

Sonate pour piano en si bémol majeur D. 960 (3. Scherzo)

Adam Laloum, piano

Georg Friedrich Haendel

Theodora (Acte II, sc. 3, air de Didyme : « Deeds of kindness to display »)

Philippe Jaroussky (Didyme)

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

Joaquin Turina

Ritmos op. 43 (5. Intermedio)

Orchestre philharmonique de la BBC

Direction : Juanjo Mena.

Déodat de Séverac

Baigneuses au soleil (Souvenir de Banyuls-sur-mer)

Aldo Ciccolini, piano.

Claude Debussy

Danse (tarentelle styrienne)

Philippe Cassard, piano.

Einojuhani Rautavaara

Symphonie n°1 (4. Allegro)

Orchestre national de Belgique

Direction : Mikko Franck

Jean Baptiste Lully

Les Amants magnifiques (Ouverture)

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

Jean Baptiste Lully

Les Amants magnifiques (« Dormez, beaux yeux »)

Jean-François Lombard et Jérôme Billy, ténors

Virgil Ancely, basse

Les Paladins

Direction : Jérôme Correas

D’après Michel Corrette

Quand Dieu naquit à Noël

Maitrise de Radio France

Les Musiciens de Saint-Julien

Direction : François Lazarevitch

Jean Baptiste Lully

Proserpine (Chœur « Célébrons la victoire », Acte I).

Le Concert spirituel

Direction : Hervé Niquet

Ludwig van Beethoven

Sonate n°8 en Sol majeur op. 30 n°3 (3. Allegro vivace)

Johanna Martzy, violon

Jean Antonietti, piano.

Dmitri Chostakovitch

Hamlet op 32a : Chasse

Orchestre symphonique de Boston

Direction : Andris Nelsons.

Michel Richard Delalande

Symphonies pour les Soupers du Roy (Concert de Trompettes)

La Simphonie du Marais

Direction : Hugo Reyne