Vanessa Benelli-Mosell est l'invitée de la matinale du samedi de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté disco de la semaine

► 7h20 : Le point sur l’actualité musicale internationale

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Séverine Garnier, fondatrice du blog "classique mais pas has been".

Les 20 ans de l'ensemble Les Eléments.

► 7h40 : La chronique culture, par Sabine Gignoux en partenariat avec le quotidien « La Croix ".

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin, un exemplaire du dernier disque du pianiste Rafal Blechacz consacré à Jean Sébastien Bach.

Pour faire partie des heureux gagnants, rien de plus simple : comme tous les samedis, il vous suffit de répondre correctement à la question du jour via l’onglet « contactez-nous » sur la page de la matinale d’aujourd’hui, en indiquant bien votre prénom et votre nom de famille.

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Giuseppe Maria Orlandini

Adelaide (aria « Alza al ciel pianta orgogliosa »)

Xavier Sabata, contre-ténor

Armonia Atenea

Direction : Geroge Petrou

Franz Schubert

Sonate n° 21 D.960 en Si bémol majeur (4. Allegro ma non troppo)

Aldo Ciccolini, piano

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur op. 33 (1. Allegro non troppo)

Gautier Capuçon*, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Lionel Bringuier

Anton Dvorak

Dans le Royaume de la nature op. 53 (Chaque soir, des petites clochettes résonnent dans la forêt)

Les Eléments

Direction : Joël Suhubiette

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en Ré majeur op. 20 n°4 HOB III: (Menuetto : Allegretto alla zingarese)

Quatuor Hagen.

Giovanni Gabrieli

Dulcis jesu patris imago

Chœur de chambre de Namur

La Fenice

Direction : Jean Tubéry

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie & Fugue en la mineur BWV 944

Rafal Blechacz, piano

Mikhail Glinka

Sérénade sur des thèmes d'Anna Bolena de Donizetti (Moderato)

Yves Henri, piano

Frédérique Cambreling, harpe

Amaury Wallez, basson

André Cazalet, cor

Zoltan Toth, alto

Nathaniel Rosen, violoncelle

Benjamin Berlioz, contrebasse

Sergeï Rachmaninov

Concerto pour piano n° 2 (1. Moderato)

Vanessa Benelli Mosell, piano

Orchestre philharmonique de Londres

Direction : Kirill Karabits

Sergeï Rachmaninov

Variations sur un thème de Corelli op. 42 (Variations 5 à 13)

Vanessa Benelli Mosell, piano.

Karlheinz Stockhausen

Klavierstücke II

Vanessa Benelli Mosell, piano.

Claude Debussy

Préludes Livre I (Ce qu’a vu le vent d’ouest)

Arturo Benedetti Michelangeli, piano.

Sergeï Rachmaninov

Concerto pour piano n° 2 (3. Allegro scherzando)

Vanessa Benelli Mosell, piano

Orchestre philharmonique de Londres

Direction : Kirill Karabits.

Francis Poulenc

Sextuor FP 100 (3. Finale)

Francis Poulenc, piano

Philadelphia Woodwind Ensemble.

Alessandro Stradella

Sinfonia n° 22

The rare fruits council

Direction : Manfredo Kraemer